Օրբանը հեռացել է։ Ովքե՞ր են ԵՄ-ում հաջորդ գլխավոր խափանողները

Խոչընդոտող հունգարացի առաջնորդը հեռանում է Խորհրդի սեղանին 16 տարի աշխատելուց հետո, սակայն Բրյուսելը չպետք է սպասի հարթ ընթացքի։
Պաշտոնի հանձնումը տեղի է ունենում նուրբ պահին, երբ դաշինքը հույսը դնում է միասնության վրա՝ պատժամիջոցները, բյուջեները և այլ որոշումները առաջ մղելու համար, որոնք դեռևս պահանջում են միաձայնություն։ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը այս շաբաթ Օրբանի պարտությունից հետո ժամանակ չկորցրեց՝ առաջարկելով փոփոխություններ կատարել ԵՄ քվեարկության կանոններում՝ ապագա խոչընդոտներից խուսափելու համար։
Տարիներ շարունակ կռվարար Հունգարիայի վարչապետը վետո է օգտագործել՝ խոչընդոտելու հիմնական նախաձեռնությունները, մասնավորապես՝ ԵՄ-ի կողմից Ուկրաինային աջակցության վերաբերյալ։ Կիրակի օրվա ընտրություններում կրած ջախջախիչ պարտությունից հետո նրան շուտով կփոխարինի Պետեր Մագյարը՝ կենտրոնամետ աջ գործիչ, որը պատրաստակամություն է հայտնել ավելի սերտորեն համագործակցել Բրյուսելի հետ։
Ոմանք հույս ունեն, որ Մագյարի հաղթանակը կհեշտացնի կոնսենսուսի հասնելը։ «Իմ տպավորությունն այն է, որ համակարգային և կառուցվածքային խաթարող լինելու քաղաքական բիզնես մոդելը փլուզվեց [Օրբանի կուսակցության] Ֆիդեսի լուրջ ընտրական պարտության հետ», – ասաց ԵՄ դիվանագետը, որը անանուն մնաց՝ այս հոդվածի մյուսների նման անկեղծորեն խոսելու համար։
Սակայն Օրբանի հեռանալը չի նշանակում, որ ֆոն դեր Լեյենը կամ Կիևը կարող են հանգիստ շունչ քաշել։ Եվրոպական խորհուրդը, որտեղ բոլոր 27 առաջնորդները հանդիպում են որոշումներ կայացնելու համար, դեռևս ներառում է Օրբանի մի քանի դաշնակիցներ և մի քանի պոտենցիալ նոր խափանողներ։
Ահա հինգ առաջնորդներ, որոնք, ամենայն հավանականությամբ, կստանձնեն Օրբանի դերը որպես դաշինքի հաջորդ սևամորթ։
Օգնականը՝ Սլովակիայի վարչապետ Ռոբերտ Ֆիցո
Սլովակիայի վարչապետը հաճախ Օրբանի հավատարիմ գործընկերն էր՝ վետոյի իրավունքով, միանալով իր ռուսամետ առաջնորդին՝ Մոսկվայի դեմ պատժամիջոցները կասեցնելու և Ուկրաինայի համար ԵՄ-ի կողմից տրամադրվող 90 միլիարդ եվրոյի վարկից դուրս գալու պահանջով։ Օրբանի հեռանալուց հետո Ֆիցոն միայնակ է որպես Կրեմլի ամենամոտ և, թերևս, վերջին ընկերը ԵՄ-ում։
«Ես հետաքրքրված եմ Եվրոպական Միությունում կառուցողական խաղացող լինելով, բայց ոչ Սլովակիայի Հանրապետության հաշվին», – հայտարարեց Ֆիցոն անցյալ ամռանը։
Ֆիցոն անցյալ ամիս զգուշացրեց, որ կարող է վետո դնել Կիևի համար նախատեսված 90 միլիարդ եվրոյի տրանշի վրա՝ Օրբանի փոխարեն, եթե հունգարացիները պարտվեն ընտրություններում։ Բուդապեշտը ամիսներ շարունակ արգելափակել է դեկտեմբերին գագաթնաժողովում համաձայնեցված միջոցների տրամադրումը՝ Կիևի հետ ռուսական նավթը Կենտրոնական Եվրոպա տեղափոխող վնասված խողովակաշարի շուրջ վեճի պատճառով։ Երկուշաբթի օրը մադյարը ազդանշան տվեց, որ չի խանգարի ԵՄ-ին։
Քանի որ խողովակաշարը դեռևս չի գործում՝ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարեց, որ այն չի վերանորոգվի մինչև ապրիլի վերջ՝ հարցն այն է, թե արդյոք Ֆիցոն կկատարի իր սպառնալիքը՝ Օրբանից վերցնելու էստաֆետը և արգելափակելու միջոցները, թե՞ կհամաձայնվի ԵՄ-ի հետ։ Սլովակ առաջնորդը նախկինում միշտ հրաժարվել է պատժամիջոցներից և միացել է ԵՄ համատեղ հայտարարություններին՝ ի պաշտպանություն Ուկրաինայի։
«Կարծում եմ՝ նրանք [Ֆիցոն և մյուս առաջնորդները] խորապես գիտակցում են նրա [Օրբանի] նման ուղի ընտրելու ռիսկերն ու հետևանքները», – ասել է վերևում մեջբերված ԵՄ դիվանագետը։
Պոպուլիստ միլիարդատերը. Չեխիայի վարչապետ Անդրեյ Բաբիշ
Չեխիայի վարչապետը՝ 71-ամյա միլիարդատերը, որին անվանում են «Չեխ Թրամփ», որը դեկտեմբերից ի վեր կառավարում է ծայրահեղ աջերի հետ կոալիցիայով, արդեն իսկ ցուցաբերել է Օրբանի ոճով որոշակի հակումներ։ Բաբիշը միակ առաջնորդն էր, Օրբանի և Ֆիցոյի հետ միասին, որը պահանջեց ԵՄ-ի կողմից Ուկրաինային տրամադրվող 90 միլիարդ եվրոյի վարկից առանձնացում։ Նա նաև կոչ է արել կրճատել Կիևին տրամադրվող աջակցությունը, չնայած որ, ի վերջո, նա չեղարկեց Չեխիայի կողմից Ուկրաինայի պաշտպանությանը աջակցելու զինամթերքի նախաձեռնությունը։
Բաբիշը, որի կոալիցիան ներառում է հակականաչ «Վարորդներ» կուսակցությունը, նույնպես հստակորեն թիրախավորում է ԵՄ կլիմայական քաղաքականությունը: Նա բողոքել է դաշինքի ածխածնային թույլտվությունների ծրագրի դեմ՝ պնդելով, որ այն ոչնչացնում է չեխական արդյունաբերությունը:
Ամեն ինչ խոչընդոտելու փոխարեն, Խորհրդի աջակողմյանները, ինչպես սպասվում է, «դժվարություններ կունենան որոշակի հարցերում», հատկապես «եվրոպական այլ առաջնորդների շրջանում տարածված մտածողության հետ համեմատած», – ասել է ԵՄ դիվանագետը:
Պարանով քայլողը. Իտալիայի վարչապետ Ջորջիա Մելոնի
Իտալացի առաջնորդը երեք տարի առաջ իշխանության գալուց ի վեր քայլել է Բրյուսելի հետ պրագմատիզմի վտանգավոր պարանով՝ հավասարակշռելով իր աջակողմյան, ազգայնական քաղաքականությունը միջազգային հարցերում ԵՄ-ի օգտին դիրքորոշման հետ: Դանիացի Մետտե Ֆրեդերիկսենի նման այլ առաջնորդների հետ դաշնակցելով՝ Մելոնին փորձել է խստացնել ԵՄ միգրացիոն կանոնները կոնսենսուսի միջոցով, այլ ոչ թե խոչընդոտողականության միջոցով:
ԵՄ դիվանագետներից մեկն ասել է, որ Մելոնին ապացուցել է, որ Օրբանից «բոլորովին այլ տեսակի» քաղաքական գործիչ է: Սակայն մեկ ուրիշը զգուշացրեց, որ ինքը նույն քաղաքական ընտանիքից է, ինչ հունգարացին, և չպետք է դուրս մնա մրցույթից։
«Վերջին Եվրոպական Խորհրդում միակ մարդը, ով համաձայն էր Օրբանի հետ, Մելոնին էր», – ասաց երկրորդ ԵՄ դիվանագետը՝ անդրադառնալով իտալացի առաջնորդի խոստովանությանը մյուս առաջնորդներին, որ նա հասկանում է Օրբանի դիրքորոշումը Ուկրաինայի վարկի վերաբերյալ մարտյան գագաթնաժողովում: «Դուք կարող եք տեսնել, որ նրանց երկուսի միջև գաղափարախոսական կապ կա»։
Վերադարձող պոպուլիստը. Սլովենիայի Յանեշ Յանշա
Սլովենիայի նախկին բազմամյա վարչապետը, աջակողմյան պոպուլիստ և իրեն Թրամփի երկրպագու անվանող, ով հակված է լրագրողների հետ կռիվներ սկսելուն, անցյալ ամսվա լրտեսությամբ լի դրամատիկ ընտրություններում զբաղեցրեց երկրորդ տեղը ընդամենը մեկ տեղով: Քանի որ բանակցությունները շարունակվում են, դեռևս պարզ չէ, թե արդյոք Յանշան, թե գործող վարչապետ Ռոբերտ Գոլոբը կկարողանան կառավարական կոալիցիա կազմել։
Յանշան, որին երբեմն անվանում են «մինի-Թրամփ», կավելացնի ԵՄ-ում աճող պոպուլիստական ակումբը, եթե վերադառնա իշխանության: Սակայն Ուկրաինայի հարցում Յանշայի և Օրբանի կամ նույնիսկ Ֆիցոյի միջև կա զգալի տարբերություն. չնայած այլ հարցերում հունգարացիների հետ դաշնակից լինելուն, Յանշան պաշտպանել է Ուկրաինայի ԵՄ անդամակցությունը և 2022 թվականին այցելել է Կիև՝ Ռուսաստանի լայնածավալ ներխուժման առաջին օրերին՝ աջակցություն ցուցաբերելու համար։
Բուլղարական «վայրէջք քարտ». Ռումեն Ռադև
Բուլղարիայի նախկին նախագահը հրաժարական է տվել հունվարին՝ նոր կուսակցություն ստեղծելու և կիրակի օրը կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցելու համար։ Եվ նա հաղթանակի ճանապարհին է, ըստ հարցումների հարցման, որը հնարավոր առաջընթաց է Սոֆիայում տարիներ տևած քաղաքական կաթվածահարությունից հետո։
Դա կարող է խնդիր լինել Ուկրաինայի և նրա եվրոպացի դաշնակիցների համար։ 2025 թվականին Ռադևն ասել է, որ Ուկրաինան «դատապարտված է» Ռուսաստանի դեմ պատերազմում և պնդել, որ ԵՄ ռազմական օգնության ավելացումը կամ Կիև «ավելի շատ զենք լցնելը» լուծում չէ։ Նա նաև մեղադրել է եվրոպացի առաջնորդներին Կիևի հակագրոհը խրախուսելու համար՝ ասելով, որ դա հանգեցրել է «հարյուր հազարավոր զոհերի» Ուկրաինայում։
Ռադևի Կրեմլի համակրանքը նրան արժանացրեց Զելենսկու կողմից աղի նկատողության 2023 թվականին Սոֆիայի նախագահական պալատում երկու առաջնորդների միջև հեռուստատեսությամբ հեռարձակվող բախման ժամանակ։ «Դուք կասեիք. Պուտին, խնդրում եմ գրավեք Բուլղարիայի տարածքը՞», – հարցրեց Զելենսկին։ Շփոթված Ռադևը դժվարությամբ էր պատասխանում։
Բաց մի թողեք
