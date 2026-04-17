ԵՄ ջանքերը՝ Չինաստանի պառակտումներին դիմակայելու համար

Հանձնաժողովը ցանկանում է ընդհանուր ռազմավարություն մշակել տնտեսական գերտերությանը դիմակայելու համար, սակայն դա խաթարվում է մայրաքաղաքների միջև եղած տարաձայնությունների պատճառով։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ — ԵՄ-ն ցանկանում է պաշտպանել դաշինքի արդյունաբերական բազան չինական խորացող ներխուժումից, սակայն տարամիտվող ազգային շահերը խաթարում են միասնական ճակատը պահպանելու ջանքերը։
Այդ խնդիրն ավելի է դժվարանում, քանի որ դաշինքը փորձում է խթանել համաշխարհային առևտրային կապերը, մինչդեռ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը սակագնային սպառնալիքներ է հնչեցնում և խաթարում աշխարհաքաղաքական կարգը։
Իսպանիան և Հունգարիան, ի թիվս այլոց, բացել են իրենց երկրները չինական ընկերությունների ներդրումների և գործարանների համար, սակայն Ֆրանսիան ցանկանում է ԵՄ-ի ավելի կոշտ դիրքորոշում՝ դաշինքի արդյունաբերական հիմքը պաշտպանելու հարցում՝ ձեռնարկելով հետագա առևտրային գործողություններ։
Իսպանիայի վարչապետ Պեդրո Սանչեսը վերջինն է, ով ուխտագնացություն է կատարել Պեկին՝ այս շաբաթ հանդիպելով Չինաստանի առաջնորդ Սի Ցզինպինի հետ՝ վերջին չորս տարիների ընթացքում իր չորրորդ այցի շրջանակներում։ Սանչեսի համար սա հնարավորություն է ներդրումներ ներգրավելու, մինչդեռ Սին ամրապնդում է կապերը ԵՄ կարևոր մայրաքաղաքի հետ։
Սանչեսը երեքշաբթի օրը պաշտպանեց ԵՄ-Չինաստան հարաբերությունները՝ անվանելով դրանք «վստահության, երկխոսության և կայունության վրա հիմնված» կապ և «հարգանքի և պրագմատիզմի վրա կառուցված բազմաբևեռ կարգի» վերջնական նպատակ։
Նա հետևում էր անցյալ տարի Չինաստան այցելած ԵՄ այլ առաջնորդների ճանապարհին, այդ թվում՝ Ֆրանսիայի Էմանուել Մակրոնի, Իռլանդիայի վարչապետ Միխաել Մարտինի, Ֆինլանդիայի վարչապետ Պետերի Օրպոյի, Պորտուգալիայի վարչապետ Լուիս Մոնտենեգրոյի, Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցի և ԵՄ երկու բարձրաստիճան ղեկավարների՝ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի և Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոստանի։
Այցելությունների աճը ցույց է տալիս ԵՄ-ի կողմից Չինաստանի հետ հարաբերությունները զարգացնելու անհրաժեշտությունը, բայց դրանք տեղի են ունենում այն ժամանակ, երբ հանձնաժողովը աշխատում է սահմանափակել Պեկինի սուբսիդիաները այնպիսի ոլորտներում, ինչպիսիք են ավտոմեքենաները, և նպատակ ունի ավելի կոշտ դիրքորոշում ընդունել չինական ներդրումների նկատմամբ զգայուն տնտեսական ոլորտներում։
Գրավչությունն ակնհայտ է
Արժույթի միջազգային հիմնադրամի տվյալներով՝ Չինաստանն ունի աշխարհի երրորդ խոշորագույն տնտեսությունը՝ 20.8 տրիլիոն դոլար ՀՆԱ-ով, զիջելով ԱՄՆ-ին՝ 32.4 տրիլիոն դոլարով, և ԵՄ-ին՝ 23 տրիլիոն դոլարով։
Սակայն Չինաստանում վաճառքը գնալով դժվարանում է Եվրոպայի ավտոարտադրողների և քիմիական մատակարարների համար, քանի որ չինացի սպառողները դիմում են ներքին արտադրողներին, իսկ Պեկինը ավելի շատ պահանջներ է ներկայացնում օտարերկրյա ընկերությունների համար։ Չինաստանը նաև աճող մրցակցային սպառնալիք է Եվրոպայում, ինչը Մերցը ընդգծեց իր այցի ընթացքում՝ ընդգծելով Պեկինի հետ առևտրային անհավասարակշռության աճը։
Քանի որ Թրամփի մաքսատուրքերը սահմանափակում են Չինաստանի մուտքը ԱՄՆ շուկա, ամերիկացի սպառողների համար նախկինում նախատեսված ներմուծումը վերաուղղորդվում է դեպի Եվրոպա։ Միության երկկողմ առևտրային դեֆիցիտը 2025 թվականին աճել է մինչև ավելի քան 350 միլիարդ եվրո, ինչը գրեթե մեկ հինգերորդով ավելի է, քան 2024 թվականին։
«Մենք ամեն ամիս կորցնում ենք 10,000 արտադրական աշխատատեղ», – ասաց Յորգ Վուտկեն, DGA-Albright Stonebridge Group-ի գործընկերը, որը խորհրդատվություն էր տրամադրում Merz-ին Պեկին կատարած այցից առաջ։ Նա առանձնացրեց քիմիական, մեքենաշինության և ավտոմոբիլային ոլորտները որպես ամենաշատ տուժած ոլորտներ: «Դա կապված է այն փաստի հետ, որ, իհարկե, Չինաստանը իր արտադրանքը մղում է Եվրոպական Միություն»:
Զգուշավոր Չինաստանի նկատմամբ. Այդ ճնշումը Բրյուսելին դրդում է գործել
Հանձնաժողովը զգուշանում է Չինաստանի տնտեսական ազդեցությունից և տեխնոլոգիական զարգացումից: Պեկինը առաջ է անցել մայրցամաքից տեխնոլոգիաների մի շարք ոլորտներում՝ մարտկոցներից մինչև էլեկտրական տրանսպորտային միջոցներ, արևային վահանակներ և արհեստական բանականություն: Եվ Պեկինի կողմից հիմնական ռեսուրսների, ինչպիսիք են հազվագյուտ հողային տարրերը, նկատմամբ ճնշումը վախեցրել է քաղաքականության մշակողներին:
Ֆոն դեր Լեյենը հիասթափություն է հայտնել, որ բարձր մակարդակի մի քանի տարիների գագաթնաժողովները չեն կարողացել ապահովել չինական արտադրության սուբսիդավորումից դեպի սպառման խթանում անցում: «Հարաբերություններում առկա անհավասարակշռությունները այլևս կայուն չեն», – ասել է Հանձնաժողովի գլխավոր խոսնակի տեղակալ Օլոֆ Գիլը:
Բրյուսելն այժմ ձգտում է ավելի լայնածավալ գործողություններ ձեռնարկել չինական ներդրումները սահմանափակելու և միևնույն ժամանակ դաշինքի սեփական արդյունաբերական հսկաներին աջակցելու համար: Սակայն ԵՄ մայրաքաղաքների միջև տարաձայնությունները բարդացնում են Չինաստանի նկատմամբ համատեղ ռազմավարության շուրջ համաձայնության գալու ջանքերը:
Մինչ հանձնաժողովը փորձում է կոշտ դիրքորոշում ընդունել, չինական ներխուժումը ոչ միայն արտահանում է, այլև անդամ երկրներում ներդրումներ է կատարում։
Սանչեսի այցելությունները արդյունք են տալիս։ Իսպանիայի տնտեսություն արդեն իսկ գումար է հոսում, մասնավորապես՝ ավտոմոբիլային ոլորտում։ Մարտկոցների հսկա CATL-ը ֆրանս-իտալա-ամերիկյան Stellantis ավտոարտադրողի հետ միասին 4.1 միլիարդ եվրո է ներդնում Սարագոսայի գործարանում։ Chery-ն այս տարի իր առաջին եվրոպական գործարանը կբացի Բարսելոնայի մերձակայքում։
Հունգարիան նաև չինական ներդրումների համար գլխավոր ուղղություն է, և Չինաստանի բարեհաճության մեջ մնալու անհրաժեշտությունը գերազանցում է քաղաքական տարաձայնությունները: Կիրակի օրը ընտրողները հեռացրին երկար ժամանակ չինամետ վարչապետ Վիկտոր Օրբանին, բայց նրա հաջորդ Պետեր Մագյարը չի փոխում իր ուղին։
Չինաստանը «աշխարհի ամենակարևոր, ամենամեծ և ամենաուժեղ երկրներից մեկն է», – երկուշաբթի օրը ասաց Մագյարը: «Ես շատ ուրախ եմ Պեկին մեկնելու համար, և մենք շատ ուրախ ենք չինացի առաջնորդներին այստեղ՝ Հունգարիայում, ողջունելու համար»։
Բրյուսելը գործողություններ է ձեռնարկում
Հանձնաժողովը չի անտեսում ներմուծման աճի հետևանքով առաջացած արդյունաբերական մարտահրավերները, բայց նախկինում ձեռնարկված առևտրային գործողությունները՝ պետական սուբսիդիաների վերաբերյալ ժամանակատար անհատական հետաքննությունները, քիչ բան են արել իրավիճակը փոխելու համար։
Գործադիր իշխանությունն այժմ հույս ունի թիրախավորել Չինաստանը՝ ավելի լայն ցանց նետելով: Մեկ օրինակ է վերջերս առաջարկված Կիբերանվտանգության մասին օրենքը, որը ձգտում է նվազեցնել չինական հեռահաղորդակցության հսկա Huawei-ի նման բարձր ռիսկային մատակարարների ազդեցությունը։
Չինական ներդրումները վերահսկելու նրա ամենաուժեղ փորձը «Արդյունաբերական արագացուցիչի մասին» օրենքն է, որը գործադիրի գլխավոր ծրագիրն է՝ ԵՄ արդյունաբերությունը վերակենդանացնելու համար։
Իր ներկայիս տեսքով IAA-ն սահմանում է տեղական բովանդակության պահանջներ, սահմանափակում է արտասահմանյան ուղղակի ներդրումները և պահանջում է, որ հիմնական ոլորտներում խոշոր գործարքները կառուցվեն որպես համատեղ ձեռնարկություններ՝ ապահովելով, որ Չինաստանի նման երկրներից ներդրումները նույնպես տեխնոլոգիաները տեղափոխեն Եվրոպա։
Berlaymont-ի ռազմատենչ առևտրի դեպարտամենտը աշխատում է ավելի լայնածավալ միջոցառումների վրա՝ ամբողջ ոլորտները արտասահմանյան արդյունաբերական գերհզորությունից պաշտպանելու համար։ Առաջին առաջարկը կարող է ներկայացվել այս ամռանը։
Հանձնաժողովը հույս ունի, որ ԵՄ 27 երկրներից բաղկացած միասնական շուկայի չափը այն դարձնում է բավականաչափ հզոր հակառակորդ, որպեսզի ստիպի Չինաստանին երկու անգամ մտածել նախքան հակադարձելը։
Դա անցյալում չի վախեցրել Պեկինին
Չինաստանի շահերին հակառակ գնացած երկրները հայտնվել են Պեկինի հատուցման ծանրության տակ։
Այն բանից հետո, երբ ԵՄ մայրաքաղաքները նեղ քվեարկությամբ աջակցեցին Չինաստանում արտադրված էլեկտրական մեքենաների ներմուծման մաքսատուրքերի սահմանմանը, Ֆրանսիային, որը համարվում էր գլխավոր շարժիչ ուժը, հարված հասցվեց կաթնամթերքի և կոնյակի վրա չինական մաքսատուրքերով։
2021 թվականին Լիտվան թույլ տվեց Թայվանին բացել ներկայացուցչություն իր մայրաքաղաք Վիլնյուսում և հարված հասցրեց չինական բոյկոտին։ Լիտվայի վարչապետ Ինգա Ռուգինիենեն, որը խստորեն հետևում էր իրավիճակին, այժմ ասում է, որ իր երկիրը «գնացքի առջև ցատկեց և պարտվեց»՝ թույլ տալով ներկայացուցչության բացումը, և պատրաստ էր վերանվանել այն՝ Պեկինին հանգստացնելու համար։
Չինաստանի նկատմամբ վախը, զուգորդված չինական ներդրումների անհրաժեշտության հետ, դժվարացնում է դաշինքի երկրների համար միասնական ճակատ ձևավորելը։
«Մենք ունիտար երկիր չենք, մենք 27 ենք, և եթե ուզում ենք դիմակայել Չինաստանի խնդրին, ապա պետք է կանգնենք, ցանկալի է, որպես 27», – այս տարվա սկզբին կայացած համաժողովում ասել է Հանձնաժողովի Ասիայի գծով առևտրի դեպարտամենտի տնօրեն Ջոաննա Շիչովսկան։ «Դա միշտ չէ, որ տեղի է ունենում»։
Առաջադրանքն ավելի բարդ է դարձնում ԱՄՆ-ի նկատմամբ եվրոպական ընկալումների փոփոխությունը, որը վատթարացել է Թրամփի օրոք։ Մինչդեռ Պեկինը փորձել է ներկայանալ որպես հուսալի գործընկեր և միջազգային համակարգի երաշխավոր։
European Pulse-ի կողմից ԵՄ վեց խոշոր երկրներում անցկացված հարցումը ցույց է տվել, որ հարցվածների 29 տոկոսը Չինաստանին սպառնալիք է համարում, մինչդեռ 36 տոկոսը նույն կարծիքին է ԱՄՆ-ի մասին։ Այնուամենայնիվ, Չինաստանը մրցակից է համարում 43 տոկոսը, իսկ ԱՄՆ-ն՝ 24 տոկոսը։
«ԱՄՆ-ն իրեն դրել է այնպիսի իրավիճակում, երբ չինացիները կարող են հետ քաշվել և սպասել», – ասել է ԵՄ դիվանագետներից մեկը, ում անանունությունը թույլատրվել է անկեղծորեն խոսելու համար։ «Նրանք այլևս հուսալի գործընկերներ չեն և չեն վարում ողջամիտ, կանխատեսելի քաղաքականություն։ Չինացիները սպասում են իրենց ժամանակին՝ իսկապես միջամտելու և այդ բացը լրացնելու համար»։
Չինաստանի շուրջ տարաձայնություններ կան նաև Եվրոպական հանձնաժողովում
ԻՀԱ-ի ճարտարապետ, արդյունաբերության հանձնակատար Ստեֆան Սեժուրնեն նույնպես ընդունել է Չինաստանի համար դռները բաց պահելու անհրաժեշտությունը։
«Մեզ դա պետք է։ Մեզ արտասահմանյան ներդրումներ են պետք», – ասել է նա անցյալ շաբաթ Բարսելոնայում կայացած միջոցառման ժամանակ։
Հանձնաժողովի խոսնակ Գիլը Չինաստանի հետ հարաբերությունները անվանել է «առավելագույն ռազմավարական նշանակություն ունեցողներից մեկը և միաժամանակ մեր ունեցած ամենադժվարիններից մեկը»։
Մինչ ԵՄ-ն բաժանված է այն հարցի շուրջ, թե արդյոք Չինաստանը դիտարկել որպես սպառնալիք, թե որպես հնարավորություն, Իսպանիայի Սանչեսի նման առաջնորդները գործարքներ են կնքում, իսկ Պեկինը դաշնակիցներ է ձեռք բերում դաշինքի ներսում։
«Իսպանիան պատրաստ է կառուցողական դեր խաղալ Չինաստանի և Եվրոպայի միջև տնտեսության և առևտրի ոլորտներում տարաձայնությունները հարթելու և Չինաստան-Եվրոպա ավելի ամուր հարաբերություններ կառուցելու գործում», – հայտարարել է Չինաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը, այն բանից հետո, երբ Չինաստանի վարչապետ Լի Ցյանը հայտարարել է, որ Պեկինը ավելի շատ կներմուծի Իսպանիայից և կխրախուսի ընկերություններին ավելի շատ ներդրումներ կատարել Միջերկրածովյան երկրում։
