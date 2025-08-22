22/08/2025

«Կախվածությունների բուժման ազգային կենտրոն» ՓԲԸ-ի մոտ՝ ավտոմեքենայում, հայտնաբերվել է տղամարդու մարմին․ Լուսանկար

infomitk@gmail.com 22/08/2025 1 min read

Oգոստոսի 22-ին ողբերգական դեպք է տեղի ունեցել Երևանում:

Ժամը 09:20-ի սահմաններում ՀՀ ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության Երևանի քրեական վարչությունում և ՀՀ ՆԳՆ ոստիկանության համայնքային ոստիկանության գլխավոր վարչության Նոր Նորքի բաժնում օպերատիվ տեղեկություններ են ստացվել, որ ՀՀ առողջապահության նախարարության «Կախվածությունների բուժման ազգային կենտրոն» ՓԲԸ-ի մոտ ավտոմեքենա կա կայանված, որի մեջ կա դի:

Դեպքի վայր են ժամանել Երևանի քրեական ոստիկանության վարչության ծառայողները:

Տեղում պարզվել է, որ ստացված օպերատիվ տեղեկությունը հավաստի է: Նշված ՓԲԸ-ի մոտ կայանված «Օպել» մակնիշի ավտոմեքենայում՝ վարորդի նստատեղում, հայտնաբերվել է տղամարդու դի:

Դեպքի փաստով Քննչական բաժնում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ: Տեղում պարեկները պարզել են, որ մահացածը Երևանի բնակիչ 54-ամյա Սերգեյ Ա.-ն է:

Ըստ ստացված օպերատիվ տեղեկությունների՝ վերջինս մի քաղաքացու բերել է «Կախվածությունների բուժման ազգային կենտրոն» ՓԲԸ, որը մտել է ներս, ապա մի քանի րոպե անց նշված ՓԲԸ-ի բժիշկները, մոտենալով ավտոմեքենային, հայտնաբերել են տղամարդուն մահացած:

Քննիչի որոշմամբ՝ նշանակվել է դատաբժշկական փորձաքննություն:

Բաց մի թողեք

1 min read

Լոռիում և Տավուշում հեղեղումներից տուժածները 1 քմ-ի դիմաց 180 հազար դրամ կստանան. մանրամասներ

21/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Արգավանդի կամրջի տակ հայտնաբերվել է տղամարդու մարմին

21/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Երևանում` ավտոմեքենայի մեջ, հայտնաբերվել է տղամարդու մարմին. Լուսանկար

20/08/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Բաբուշկինը՝ ռուս – ադրբեջանական վերաբարեկամության միջնորդ, նա էլ կծնրադրի Հեյդարի արձանին

22/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Մինչև 2026-ը 232 դպրոց կմիավորվի, ամենաշատը՝ Սյունիքի մարզում

22/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ալիևն ասել է, որ հայ հասարակությունը հիվանդ է

22/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

«Կախվածությունների բուժման ազգային կենտրոն» ՓԲԸ-ի մոտ՝ ավտոմեքենայում, հայտնաբերվել է տղամարդու մարմին․ Լուսանկար

22/08/2025 infomitk@gmail.com