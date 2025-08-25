25/08/2025

Ահաբեկիչների են ոչնչացրել

infomitk@gmail.com 25/08/2025

Իրանական հետախուզությունն ահաբեկչական խումբ է ոչնչացրել երկրի հարավ-արեւելյան հատվածում գտնվող Սիսթան եւ Բելուջիսթան նահանգներում։

Այս մասին հայտնում է Mehr լրատվական գործակալությունը։ Համաձայն հրապարակման, ուժայինների եւ զինյալների միջեւ տեղի ունեցած դիմակայության հետեւանքով, որը տեւել է վեց ժամ, մի քանի ահաբեկիչներ սպանվել են։

Երկու ահաբեկիչներ գերեվարվել են։ Ուժայիններից երեք անձ ստացել է վիրավորում։ Ահաբեկիչները չեն հանդիսանում Իսլամական Հանրապետության քաղաքացիներ։ Ահաբեկչական խումբը նախատեսել էր արեւելյան Իրանում գրոհել «չափազանց կարեւոր օբյեկտի վրա»։

