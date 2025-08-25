Ահաբեկիչների են ոչնչացրել

Իրանական հետախուզությունն ահաբեկչական խումբ է ոչնչացրել երկրի հարավ-արեւելյան հատվածում գտնվող Սիսթան եւ Բելուջիսթան նահանգներում։
Այս մասին հայտնում է Mehr լրատվական գործակալությունը։ Համաձայն հրապարակման, ուժայինների եւ զինյալների միջեւ տեղի ունեցած դիմակայության հետեւանքով, որը տեւել է վեց ժամ, մի քանի ահաբեկիչներ սպանվել են։
Երկու ահաբեկիչներ գերեվարվել են։ Ուժայիններից երեք անձ ստացել է վիրավորում։ Ահաբեկիչները չեն հանդիսանում Իսլամական Հանրապետության քաղաքացիներ։ Ահաբեկչական խումբը նախատեսել էր արեւելյան Իրանում գրոհել «չափազանց կարեւոր օբյեկտի վրա»։
Բաց մի թողեք
Դեպքի վայրում 16 մարտական հաշվարկ է աշխատել. Ջրվեժի արտադրամասի հրդեհը մարվել է․ Լուսանկարներ
Արտակարգ դեպք՝ Երևանում, «Թումո»-ի այգու հարևանությամբ ջարդել են երաժշտական քոլեջի դասախոսի «Jaguar»-ի ապակին
Քաղաքացին ընկել է ոչ թե Զիփլայնից, այլ Ռոլլեր լայնից. հայտարարություն