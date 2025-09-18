Էրդողանն Արևելյան Երուսաղեմ է պահանջում Նաթանյահուից

Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը մասնակցել է ԱԳՆ նոր համալիրի հիմնարկեքի պաշտոնական արարողությանը և Իսրայելի հասցեին մի շարք աննախադեպ կոշտ հայտարարություններ արել:
Ի մասնավորի, նա ասել է, որ հասկանում է «Հիտլերի նմանների տվայտանքները, բայց Թուրքիան երբեք ոչ ոքի թույլ չի տա կեղտոտ ձեռքերով պղծել Երուսաղեմի սրբությունը»:
Ոչ ոք չի կարող խանգարել, որ Թուրքիան պաշտպանի Գազայի հալածյալ ժողովրդին, որ Իսրայելի անմարդկային հարձակումների դեմ գոյության համար պայքար է մղում, ասել է Էրդողանը և հավելել. «Նրանք, ովքեր կարծում են, թե կորող են անվտանգ ապագա կառուցել հալածանքի, ցեղասպանության և անմեղ երեխաների արյան գնով, խեղդվելու են իրենց թափած արյան մեջ»:
Առանձնահատուկ հնչեղություն ունի, սակայն, Էրդողանի ելույթի ամփոփիչ ձևակերպումը. «Թող նրանք այսուհետև էլ զայրույթի տագնապներ ապրեն: Մենք՝ մուսուլմաններս, ոչ մի ետքայլ չենք անելու՝ Արևելյան Երուսաղեմի նկատմամբ մեր իրավունքը պաշտպանելիս»:
Թուրքիայի նախագահը երկու օր առաջ Դոհայում մասնակցել է արաբա-իսլամական արտակարգ գագաթաժողովի, որի շրջանակներում առանձին հանդիպումներ է ունեցել Եգիպտոսի նախագահի, Կատարի էմիրի, Իրաքի և Պակիստանի վարչապետների հետ:
Reuters-ի տեղեկություններով, քննարկվել է «իսլամական հատուկ նշանակության զորախումբ ստեղծելու և Գազայում հսկողությունն ու Արևմտյան ափի պաղեստինցի բնակչության անվտանգության ապահովումը նրան վերապահելու հարցը»: Ի դեպ, սեպտեմբերի 17-ին Էրդողանը հայտարարել է, որ Թուրքիան «տարածաշրջանում կարող է գործել՝ առանց ուրիշների սպասելու»:
Էրդողանի այս կեցվածքն, ամենայն հավանականությամբ, պայմանավորված է ԱՄՆ պետքարտուղարի Երուսաղեմ այցից հետո Գազայում իսրայելական բանակի հատուկ գործողության մեկնարկով: Փաստացի Վաշինգտոնը Նաթանյահուին արտոնել է «մինչև վերջ ոչնչացնել ՀԱՄԱՍ-ին»:
Իսրայելի վարչապետն իր հերթին մամուլի ասուլիս է հրավիրել և պարզորոշ հասկացրել, որ ոչ միայն անկախ Պաղեստին, այլև ներկայիս կառուցվածքով «պաղեստիյան ազգային ինքնավարություն չի լինելու»:
Այս համատեքստում, երբ Թուրքիան և Միացյալ Նահանգները Պաղեստինի հարցում տարբեր ճամբարներում են, բավական խորհրդանշական է, որ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը սոցցանցային գրառումով վերստին հիշեցրել է Վաշինգտոնի հայ-ադրբեջանական համաձայնությունները և Նիկոլ Փաշինյանին ու Իլհամ Ալիևին անվանել իր «հավերժ բարեկամներ»:
Բաց մի թողեք
Եվրահանձնաժողովը դադարեցրել է Իսրայելին տրամադրվող ֆինանսական աջակցությունը
Փաշինյանը պարզապես չի հասցնի դա անել, ժամանակը քիչ է՝ Արարատը սասանելու համար
Հավերժ ուսանող մարզպետը․ Կարեն Սարգսյանն ինչո՞վ է զբաղվել 2015-2019 թթ․-ներին, հայտնի չէ