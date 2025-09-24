Թող հրապարակի՝ վեճը կավարտվի դրանով․ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը Նիկոլ Փաշինյանին

ՀՀ առաջին նախագահ Լևոն Տեր–Պետրոսյանը այսօր՝ սեպտեմբերի 24–ին, Մատենադարանում լրագրողների հետ զրույցում անդրադարձել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից նախկին երեք նախագահներին բանավեճի հրավերին։
Տեր–Պետրոսյանը կրկնել է, որ Փաշինյանը չի հրապարակում Ղարաբաղի վերաբերյալ բոլոր փաստաթղթերը, որոնք կան իր ձեռքի տակ։ Նա ընդգծել է՝ «թող հրապարակի, վեճը վերջացած կլինի, որովհետև ամեն ինչ ասված է այնտեղ»։
Դիտարկմանը, որ հրապարակելուց հետո Փաշինյանը կարող է իրեն մեղադրել, նա կարճ արձագանքել է. «թող մեղադրի»։
Բաց մի թողեք
Մեղրին տվել ենք, այնտեղից վատ լուրեր ունեմ. Հրանտ Բագրատյան
Փաշինյանը Փարաքար խոշորացված համայնքի ղեկավարի սպանության առնչությամբ պետք է հրավիրեր Անվտանգության խորհրդի արտահերթ նիստ
Վալոդյան համեստ, բայց ուժեղ տղա էր, ու դա ՔՊ -ի համար խնդիր էր