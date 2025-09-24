24/09/2025

Լացող ադրբեջանցիներ Ադրբեջանի սահմանին․ վրացական կողմից խնդրում են բացել սահմանը

infomitk@gmail.com 24/09/2025 1 min read

Վրաստանում բնակվող էթնիկ ադրբեջանցիները դիմել են Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին՝ խնդրելով բացել ցամաքային սահմանը, որպեսզի մարդիկ կարողանան միմյանց այցելել, հաղորդում է «Նովոստի-Գրուզիան»։

Խնդրագիրը նախաձեռնել է վրացի իրավապաշտպան Սամիրա Բայրամովան, ով ասել է, որ իր աչքերով տեսել է, թե ինչպես են մարդիկ լաց լինում Ադրբեջանի հետ սահմանին՝ չկարողանալով այցելել իրենց հարազատներին։

Բայրամովան ասում է, որ Ալիևին ուղղված կոչին աջակցել է նաև Ադրբեջանում վրացական սփյուռքը։

Ադրբեջանի ցամաքային սահմանները փակ են 2020 թվականի մարտի 24-ից։ Բաքուն հայտարարել է, որ կորոնավիրուսի համավարակի պատճառով սահմանված կարանտինային ռեժիմը կպահպանի «այնքան ժամանակ, որքան անհրաժեշտ է»։

Հատուկ կարանտինային ռեժիմի վերջին երկարաձգումը հունիսի 23-ին երկրի նախարարների կաբինետի որոշմամբ կայացվել է մինչև 2023 թվականի հոկտեմբերի 2-ը։

Այս ընթացքում Վրաստանից Ադրբեջան ճանապարհորդությունը հնարավոր է եղել միայն օդային ճանապարհով։

Բաց մի թողեք

1 min read

ՌԴ-ին տնտեսական ծանր «հարված» է սպասվում. Ի՞նչ է վճռել ԵՄ-ն

24/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Վտանգը չի անցել, ՌԴ 5 օդանավակայաններ փակվել են

24/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփը Ռուսաստանը համեմատել է «թղթե վագրի» հետ

24/09/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

ՌԴ-ին տնտեսական ծանր «հարված» է սպասվում. Ի՞նչ է վճռել ԵՄ-ն

24/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Մեղրին տվել ենք, այնտեղից վատ լուրեր ունեմ. Հրանտ Բագրատյան

24/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Թող հրապարակի՝ վեճը կավարտվի դրանով․ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը Նիկոլ Փաշինյանին

24/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Լացող ադրբեջանցիներ Ադրբեջանի սահմանին․ վրացական կողմից խնդրում են բացել սահմանը

24/09/2025 infomitk@gmail.com