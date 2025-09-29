Մարմարիկ գյուղում ավտոկռունկ է շրջվել․ կռունկավարը տեղում մահացել է. Լուսանկար

Սեպտեմբերի 28-ին, ժամը 19։27-ին Կոտայքի մարզային փրկարարական վարչության ճգնաժամային կառավարման կենտրոն ահազանգ է ստացվել, որ Մարմարիկ գյուղում վերամբարձ կռունկ է շրջվել, խցիկում կա արգելափակված քաղաքացի. անհրաժեշտ է փրկարարների օգնությունը։
Դեպքի վայր է մեկնել ՆԳՆ ՓԾ մարզային փրկարարական վարչության հրշեջ-փրկարարական ջոկատից մեկ մարտական հաշվարկ։
Պարզվել է, որ «XCMG QY70K» մակնիշի ավտոկռունկը աշխատանքներ իրականացնելիս շրջվել է․ վարորդն արգելափակվել է խցիկում, շտապօգնության բժիշկները տեղում արձանագրել են վերջինիս մահը։
Հատուկ տեխնիկայի օգնությամբ փրկարարները քաղաքացիների հետ համատեղ վարորդի դին դուրս են բերել արգելափակումից և մոտեցրել շտապօգնության ավտոմեքենային:
Բաց մի թողեք
Բախվել են ավտոմեքենաներ․ կան տուժածներ. Լուսանկար
Ողբերգական դեպք. մարելով կրակը, հայտնաբերվել է տղամարդու մոխրացած մարմին
Պարտությունից հետո Արցախում այլևս անհնար էր ապրել