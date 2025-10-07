07/10/2025

ԵՄ-ն մշակութային և ստեղծագործական ոլորտներում աջակցության մասին՝ ընդհանուր 7 միլիոն եվրո է հատկացրել

07/10/2025

Եվրամիությունը «Ստեղծագործ Եվրոպա» ծրագրի շրջանակում հայտարարել է մշակութային և ստեղծագործական ոլորտներում չորս նախագծերի աջակցության մասին՝ ընդհանուր 7 միլիոն եվրոյի չափով, երկուշաբթի հայտարարել է Եվրոպական հանձնաժողովը։

Ըստ հայտարարության՝ Եվրոպական հանձնաժողովը պայմանագրեր է կնքել «Ստեղծագործ Եվրոպա» երկրորդ առաջարկների մրցույթի շրջանակում չորս նախագծերի իրականացման համար։

ZMINA Resilience  նախագիծը, որը աջակցում է ուկրաինացի արվեստագետներին և մշակութային կազմակերպություններին իրենց աշխատանքների համատեղ արտադրության և ցուցադրության գործում, Culture Helps Solidarity («Մշակույթն օգնում է համերաշխությանը») և  Cultural Horizons («Մշակութային հորիզոններ») նախագիծը, որը նպաստում է ուկրաինացիների մուտքին մշակույթին և մշակութային ժառանգությանը, և UAxEU-ն, որը նախապատրաստվում է Ուկրաինայի մշակութային և ստեղծագործական ոլորտների հետպատերազմյան վերականգնմանը։

Ընդհանուր առմամբ, ԵՄ-ն այդ նախագծերին հատկացրել է 7 միլիոն եվրո. այդ գումարն ավելացել է 2 միլիոն եվրոյով 2025 թվականի հուլիսին Հռոմում անցկացված Ուկրաինայի վերակառուցման վերաբերյալ համաժողովից հետո։

ԵՄ «Ստեղծագործ Եվրոպա» ծրագիրը գործում է 2014 թվականից և նպատակ ունի աջակցել գեղարվեստական ​​նախագծերին և ամրապնդել ստեղծագործական ոլորտի տնտեսական ներուժը, զարգացնել և խթանել մշակութային և լեզվական բազմազանությունը, ինչպես նաև պահպանել եվրոպական մշակութային ժառանգությունը։

