ԵՄ-ն մշակութային և ստեղծագործական ոլորտներում աջակցության մասին՝ ընդհանուր 7 միլիոն եվրո է հատկացրել

Եվրամիությունը «Ստեղծագործ Եվրոպա» ծրագրի շրջանակում հայտարարել է մշակութային և ստեղծագործական ոլորտներում չորս նախագծերի աջակցության մասին՝ ընդհանուր 7 միլիոն եվրոյի չափով, երկուշաբթի հայտարարել է Եվրոպական հանձնաժողովը։
Ըստ հայտարարության՝ Եվրոպական հանձնաժողովը պայմանագրեր է կնքել «Ստեղծագործ Եվրոպա» երկրորդ առաջարկների մրցույթի շրջանակում չորս նախագծերի իրականացման համար։
ZMINA Resilience նախագիծը, որը աջակցում է ուկրաինացի արվեստագետներին և մշակութային կազմակերպություններին իրենց աշխատանքների համատեղ արտադրության և ցուցադրության գործում, Culture Helps Solidarity («Մշակույթն օգնում է համերաշխությանը») և Cultural Horizons («Մշակութային հորիզոններ») նախագիծը, որը նպաստում է ուկրաինացիների մուտքին մշակույթին և մշակութային ժառանգությանը, և UAxEU-ն, որը նախապատրաստվում է Ուկրաինայի մշակութային և ստեղծագործական ոլորտների հետպատերազմյան վերականգնմանը։
Ընդհանուր առմամբ, ԵՄ-ն այդ նախագծերին հատկացրել է 7 միլիոն եվրո. այդ գումարն ավելացել է 2 միլիոն եվրոյով 2025 թվականի հուլիսին Հռոմում անցկացված Ուկրաինայի վերակառուցման վերաբերյալ համաժողովից հետո։
ԵՄ «Ստեղծագործ Եվրոպա» ծրագիրը գործում է 2014 թվականից և նպատակ ունի աջակցել գեղարվեստական նախագծերին և ամրապնդել ստեղծագործական ոլորտի տնտեսական ներուժը, զարգացնել և խթանել մշակութային և լեզվական բազմազանությունը, ինչպես նաև պահպանել եվրոպական մշակութային ժառանգությունը։
Բաց մի թողեք
Ես ինձ ավելի լավ եմ զգում, քան 30-40 տարի առաջ․ Թրամփ
ԱՄՆ-ը Կիևին ավելի հեռահար հրթիռներ կմատակարարի, իրավիճակը կարող է հասնել ճգնաժամայինի
Սպիտակ տունը հայտնել է, թե հաջորդիվ ով կլինի ԱՄՆ նախագահը