Լուրեր #Ուղիղ․ Հանրահավաք, երթ՝ ի աջակցություն բոլոր քաղբանտարկյալների infomitk@gmail.com 18/10/2025 1 min read RelatedPost navigationPrevious Թրամփն ու Պուտինը գաղտնի գործարքի են գնում պատերազմի հարցում, Զելենսկին տարակուսած էNext Արհեստական խցանումներ Երևանում Բաց մի թողեք 1 min read Լուրեր ԱԱԾ մեկուսարանում տեսակցեցինք Բագրատ և Միքայել Սրբազաններին․ ԱԺ պատգամավորներ 18/10/2025 infomitk@gmail.com 1 min read Լուրեր #Ուղիղ․ ԿԸՀ-ում վիճակահանություն է. ով որ համարի ներքո կմասնակցի Էջմիածնի ավագանու ընտրություններին 18/10/2025 infomitk@gmail.com 1 min read Լուրեր «Ազգային առաջընթաց»-ը ինքնաբացարկ է հայտնել. որ քաղաքական ուժերը կմասնակցեն Վաղարշապատի ընտրություններին 17/10/2025 infomitk@gmail.com
Բաց մի թողեք
ԱԱԾ մեկուսարանում տեսակցեցինք Բագրատ և Միքայել Սրբազաններին․ ԱԺ պատգամավորներ
#Ուղիղ․ ԿԸՀ-ում վիճակահանություն է. ով որ համարի ներքո կմասնակցի Էջմիածնի ավագանու ընտրություններին
«Ազգային առաջընթաց»-ը ինքնաբացարկ է հայտնել. որ քաղաքական ուժերը կմասնակցեն Վաղարշապատի ընտրություններին