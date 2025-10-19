Զովաշենում սպանված Մարինա Հայրապետյանի եղբայրը մանրամասներ է հայտնել. Լուսանկար

Հայաստանում զոհված Մարինա Հայրապետյանի եղբայրը մանրամասներ է հայտնել նրա սպանության մասին։ Դավիթ Հարությունյանը հոկտեմբերի 17-ին իր սոցցանցերում պատմել է տեղի ունեցածի մասին, գրում է Don Day-ը։
Այդ օրը տեղի է ունեցել էնդոկրինոլոգ Մարինա Հայրապետյանի հուղարկավորությունը։ Ողբերգական իրադարձությունից հետո տղամարդը ուժ է գտել պատմել քրոջ մահվան հանգամանքների մասին։ Նա ուղերձ է ձայնագրել լրատվամիջոցներին՝ նպատակ ունենալով ցրել նրա մահվան մասին սխալ լուրերը։
Ավելի վաղ համացանցում տեղեկություններ էին տարածվել, որ մահվան օրը Մարինա Մուշեղովնան ամուսնու հետ մեկնել է Հայաստան՝ իրենց մտերիմների հարսանիքին։ Ամուսինները կանգ են առել Կոտայքի մարզի Զովաշեն գյուղում՝ տաղավարում հանգստանալու համար։ Այնտեղ նրանց մոտեցել է անծանոթ տղամարդ՝ հրացանով։ Տղամարդը պահանջել է մեքենայի բանալիները, սակայն Մարինայի ամուսինը դիմադրել է նրան։ Արդյունքում անծանոթը սառնասրտորեն գնդակահարել է զույգին և հեռացել առևանգված մեքենայով։ Նրանց մարմինները հայտնաբերվել են ավելի ուշ՝ նրանք պառկած էին նույն տաղավարում։ Իսկ հանցագործին գտել և ձերբակալել են։
Ինչպես պարզվել է, ամեն ինչ մի փոքր այլ է եղել։ Մարինան գնում էր մի տղամարդու հետ, որն աշխատանքներ էր կատարում իր բնակարանում՝ կահույքի վերանորոգման գծով։ Վերջինիս մայրն իրեն վատ էր զգում։ Եվ կինը գնում էր նրա մոտ՝ բժշկական խորհրդատվություն տրամադրելու համար։
«Ճանապարհին, Կոտայքի մարզի Զովաշեն գյուղի այդ տարաբախտ վայրի մոտ, զինված տղամարդը նրանց կանգնեցրել է ճանապարհին, նստել նրանց մեքենան, տարել դաշտ, և այնտեղ նրանցից պահանջել բանալիները, – պատմել է Դավիթը։ – Այն ամենը, ինչ այնտեղ տեղի է ունեցել, դուք շատ լավ գիտեք։ Եվ իմ քրոջը սպանել է այդ մարդը, այդ գազանը, և Վահե Մարտիրոսյանին»։
Դեռևս քննությունը պարզում է կատարվածի ամբողջական պատկերը։ Ողբերգական իրադարձության շատ պահեր դեռ պետք է բացահայտվեն։
Սպանված էնդոկրինոլոգ Մարինա Հայրապետյանի հուղարկավորությունը տեղի է ունեցել Ռոստովի մարզում։
Հոկտեմբերին 44-ամյա Մարինա Հայրապետյանը ամուսնու հետ մեկնել է Հայաստան՝ ընկերոջ հարսանիքին մասնակցելու համար։ Մարինայի սիրելիները հիշում են, թե որքան անհամբերությամբ էր նա սպասում այս արձակուրդին։ Նա ուրախ էր նորապսակների համար և հուզված էր իրենց սիրելիների հետ վերամիավորվելու համար։
Լրատվամիջոցների հաղորդագրությունների համաձայն՝ զույգը կանգ է առել Կոտայքի մարզի Զովաշեն գյուղում, որտեղ էլ սպանվել է։
