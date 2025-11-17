Ամենադժվարը՝ հասարակ լինելն է … Մարտին Սկորսեզեի ծննդյան օրն է այսօր․ Լուսանկարներ, Տեսանյութ

Ամենադժվարը՝ հասարակ լինելն է … Մի առիթով այս մասին ասել է Մարտին Սկորսեզեն, ում ծննդյան օրն է այսօր։ Թերևս շատերս ենք տեսել նրա հիանալի ֆիլմերը՝ Կատաղի ցուլը, Լավ տղաներ, Լռություն, Իռլանդացին, Տաքսու վարորդ ․․․ և այլն։
Մարտին Սկորսեզեն ռեժիսոր է, որը մեծապես ազդել է ժամանակակից ամերիկյան կինոյի վրա։ Նա մեզ է փոխանցել ռոմանտիկ տեսլական գանգստերների թեմաները: Նա եղել և մնում է այն մեծ ստեղծագործողներից մեկը, որը ձևավորել է Նոր Հոլիվուդը:
Ի՞նչն է նրան առանձնահատուկ դարձնում․ Մարտին Սկորսեզեն ամերիկացի կինոռեժիսոր, սցենարիստ, պրոդյուսեր, դերասան և կինոպատմաբան է։ Սկորսեզեի աշխատություններն անդրադառնում են իտալա-ամերիկյան ինքնությունը, մեղքի և քավության հռոմեական կաթոլիկ հասկացություններին, առնականությանը, ժամանակակից հանցագործությանը, խմբակային հակամարտությանը, դասակարգային հարաբերություններին, կարգավիճակի ձգտմանն ու գոյատևմանը:
Սկորսեզեն միշտ ապավինում էր այն մարդկանց, որոնց ոչ միայն կարող է վստահել, այև նրանց, ովքեր նմանատիպ անձնական համակրանք և մտահոգություն նոր ու եզակի նախագծերի իրականացման հարցում: Սկորսեզեն տաղանդավոր ռեժիսոր է հատկապես դերասանների հարցում. Դի Կապրիոյից կամ Դե Նիրոյից լավագույնը ստանալն ապացուցում է նրա փորձառու լինելը:
Սիմոն Սարգսյանի ֆեյսբուքյան էջից
