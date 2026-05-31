Աջակողմյան մագնատը մշակութային պատերազմ է հրահրում ֆրանսիական կինոյում

Սակայն ֆրանսիացի կինոգործիչները պատրաստ չեն խզել կապերը հակասական Վինսենթ Բոլորեի հետ։
Կաննի կինոփառատոնում կա մի ավանդույթ. երբ լույսերը մարում են, հանդիսատեսը ծափահարում և ողջունում է, երբ հայտնվում են իրենց սիրելի պրոդյուսերների և դիստրիբյուտորների լոգոները։
Այս տարի տեղի ունեցավ մի փոփոխություն։ Գրեթե ամեն անգամ, երբ էկրանին հայտնվում էր աջակողմյան մագնատ Վինսենթ Բոլորեին պատկանող Canal+ ընկերության լոգոն, հանդիսատեսը սուլում էր։
Դա նշան էր, որ Ֆրանսիայի կոշտ աջակողմյան քաղաքականության շուրջ ծավալված դաժան մշակութային պատերազմը հասել էր երկրի հեռուստատեսության և կինոյի բիզնեսի սրտին։
Canal+-ը հպարտանում է նրանով, որ ֆրանսիական կինոյի ամենամեծ մասնավոր ֆինանսավորողն է և երկար ժամանակ համարվում էր Բոլորեի մեդիա կայսրության ներսում ապաստան՝ մեկուսացված սեփականատիրոջ քաղաքականությունից։ Սակայն այս ամենը փոխվեց այս ամիս, երբ դրա գլխավոր մենեջեր Մաքսիմ Սաադան սպառնաց սև ցուցակում ընդգրկել 600 արվեստագետի։
Նրանք հայտնվել էին Սաադայի թիրախում՝ ստորագրելով մի խնդրագիր, որը նախազգուշացնում էր ֆրանսիական կինոյի Բոլորեից չափազանց կախվածության մասին, որին նրանք անվանում են «ծայրահեղ աջ», և դեմ էին նրա կողմից UGC-ի ձեռքբերմանը, որը կառավարում է հարյուրավոր կինոթատրոններ Ֆրանսիայում և Բելգիայում։
Ոլորտի որոշ ներկայացուցիչների համար Canal+-ի սև ցուցակում հայտնվելը չարագուշակ նշան էր այն բանի, թե ինչ կարող է տեղի ունենալ ավելի լայն առումով մշակութային ոլորտում, եթե ծայրահեղ աջ «Ազգային միավորումը» հաղթի հաջորդ տարվա նախագահական ընտրություններում։
Նպատակակետում էին Օսկարակիր դերասանուհի Ժյուլիետ Բինոշը և այս տարի Կաննի կինոփառատոնին մասնակցող արվեստագետներ, ինչպիսիք են դերասան Սվան Արլոն, որը նկարահանվում է Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ Վիշիի ռեժիմի կոլաբորացիոնիստական ֆիլմում, և ռեժիսոր Արթուր Հարարին։
Սև ցուցակում հայտնվելու սպառնալիքից հետո կինոարդյունաբերության ևս 2000 մասնագետներ իրենց անունները ավելացրին Բոլորեի դեմ ուղղված խնդրագրին։
Կաննում տեղի ունեցած իրարանցումը անմիջապես քաղաքական արձագանքներ առաջացրեց. ձախակողմյան կուսակցությունները մեղադրեցին Canal+-ին գրաքննության մեջ, իսկ աջակողմյան քաղաքական գործիչները պաշտպանեցին ընկերության արձագանքը։
«Գրականությունից հետո Բոլորեի գրաքննիչը այժմ ցանկանում է վերահսկել կինոարտադրությունը։ Անընդունելի է թույլ տալ միլիարդատիրոջը այսպես սպառնալ արվեստագետներին», – ասաց ձախակողմյան ծայրահեղականների առաջնորդ Ժան-Լյուկ Մելանշոնը՝ սպառնալով քանդել Բոլորեի կայսրությունը։ Սոցիալիստների առաջնորդ Օլիվիե Ֆորը քննադատեց Canal+-ի քայլը՝ որպես նշան այն բանի, որ «ծայրահեղ աջերը երբեք չեն սիրել ազատությունը, ստեղծագործականությունը կամ հանրային ծառայությունը»։
Ավելի դիվանագիտական առումով, մշակույթի նախարար Կատրին Պեգարդը ափսոսանք հայտնեց Canal+-ի «անհամաչափ, մեղմ ասած» արձագանքի համար «բարձրացված շատ իրական մտահոգություններին»։
Կանի պահպանողական քաղաքապետ Դեյվիդ Լիսնարդը արվեստագետներին անվանեց մազոխիստներ՝ «իրենց կերակրող ձեռքը կծելու» համար։
Canal+-ը մերժեց մեկնաբանության խնդրանքը, սակայն Բոլորեի որդին՝ Սիրիլը, որը «Բոլորե» խմբի նախագահն է, չորեքշաբթի օրը հերքեց այն մտավախությունները, որ Canal+-ը կընտրի նախագծերը՝ հիմնվելով քաղաքական կողմնորոշման վրա։
«Ոչ, քաղաքական նախագիծ չկա», – ասաց նա։
Ֆրանսիայի «Քաղաքացի Քեյնը»
Աղմուկը ցույց տվեց, թե որքան խորն է կապված ֆրանսիական կինոն Canal+-ի հետ, որը ֆինանսավորել է այս տարի Կաննի կինոփառատոնում մրցանակներ ստացած ինը ֆիլմերից յոթը, այդ թվում՝ հեղինակավոր «Ոսկե արմավենու ճյուղը»։
«Լավ է որոշակի դիմադրություն ցուցաբերել Բոլորեի կողմից կինոարդյունաբերության զավթմանը։ Բայց մենք կտրում ենք այն ճյուղը, որի վրա նստած ենք», – ասաց ֆրանսիացի պրոդյուսերներից մեկը, որին անանունությունը թույլատրվեց ազատ խոսել, ինչպես այս հոդվածում մեջբերված մյուսները։
Պահպանողական բրետոնական մագնատի անընդհատ ընդլայնվող կայսրությունը, որն արդեն իսկ լուսաբանում է հեռուստաալիքները, ժառանգական թերթերը և հրատարակչությունները և պատրաստվում է հետագայում ընդլայնվել կինոյի ոլորտում՝ զավթելով UGC-ն։
Բոլորեն՝ բարեպաշտ կաթոլիկ, որը ամենամյա ուխտագնացության համար մասնավոր ինքնաթիռով թռչում է Լուրդ, իր հետքն է թողել իր սեփական մեդիա ընկերությունների վրա։
Նրա CNEWS հեռուստաալիքը պարբերաբար հեռարձակում է պահպանողական մեկնաբաններ, որոնք զգուշացնում են միգրանտների մասին, ինչպես նաև ռուսամետ քարոզիչ, մինչդեռ «Le Journal du Dimanche» և «Paris Match» ժառանգական թերթերը նույնպես աջակողմյան են դարձել, քանի որ Բոլորեն ձեռք է բերել դրանք։
Վերջերս մագնատը նույնիսկ աշխատանքից ազատեց հեղինակավոր Grasset հրատարակչության նախագահին, ինչը հանգեցրեց բոլոր ամենահայտնի գրողների, ինչպիսիք են Վիրջինի Դեսպենտեսը և Ֆրեդերիկ Բեգբեդերը, արտագաղթի։
Լրացուցիչ կոշիկներ
Մինչ կինոարդյունաբերության ծանրքաշայինները գրեթե միաձայն քննադատեցին Սաադայի սպառնալիքը, նրանք նաև հասկացան, որ պետք է պրագմատիկ մոտեցում ցուցաբերեն, հատկապես այն պատճառով, որ նրանք ռիսկի են դիմում պետական ֆինանսավորման զգալի անկման, եթե ծայրահեղ աջ «Ազգային միավորումը» հաղթի հաջորդ տարվա ընտրություններում։
Canal+-ը ֆրանսիական կինոյի գոյատևման համար անփոխարինելի համարելով՝ նրանք ընդգծել են, որ ավելի լավ է խոսել Բոլորեի հետ, քան պատերազմ սկսել նրա դեմ։
2025 թվականին ֆրանսիական ֆիլմերում 155.6 միլիոն եվրո ներդրումներով Canal+-ը, անկասկած, ֆրանսիական կինոյի ամենամեծ մասնավոր ֆինանսավորողն է։
Կինոարդյունաբերության հետ կնքված եռամյա պայմանագրի համաձայն՝ Canal+-ը պարտավորվել է 2025-2027 թվականների ընթացքում ֆիլմերի լայն տեսականիում ներդնել առնվազն 480 միլիոն եվրո։ Դրա դիմաց այն ունի ֆիլմերը հեռարձակելու բացառիկ իրավունք դրանց թողարկումից վեց ամիս անց, մինչդեռ այլ հարթակներ, ինչպիսիք են Netflix-ը, Disney+-ը և անվճար հեռուստաալիքները, ստիպված են շատ ավելի երկար սպասել։
Քանի որ պայմանագիրը լրանալու է հաջորդ տարվա վերջին, ոլորտի շատերը վախենում են, որ ոչ ոք չի կարող փոխարինել Canal+-ին, եթե այն որոշի ներդրումներ կատարել ֆրանսիական կինոյից դուրս կամ ֆինանսավորել միայն աջակողմյան ֆիլմերը։
Երկրորդ ֆրանսիացի պրոդյուսերը նշել է, որ չի տեսնում որևէ անմիջական ռիսկ, որ Բոլորեն իր աջակողմյան հայացքները պարտադրի Canal+-ի խմբագրական որոշումներին, սակայն պնդել է, որ ԱՄՆ-ի այնպիսի հարթակները, ինչպիսիք են Netflix-ը և Disney+-ը, քիչ հավանական է, որ փոխարինեն Canal-ի ներդրումները, գոնե ոչ կարճաժամկետ հեռանկարում։
«Ներկայումս Canal-ի ներդրումներին որևէ կոնկրետ այլընտրանք չկա։ Ֆրանսիական կինոյի և Canal+-ի միջև կա փոխկախվածություն. ֆրանսիական կինոն կարիք ունի Canal+-ի, բայց Canal+-ը նույնպես կարիք ունի ֆրանսիական կինոյի», – ասել է նա։
Եվ ԱՄՆ հարթակների աճը կառաջացնի մեկ այլ տեսակի մտահոգություն
«Տեղական խաղացողի թուլացումը երբեք իսկապես լավ նորություն չէ, քանի որ նրանք, ովքեր փոխարինում են նրանց, կարող են արժեք ստեղծել այստեղ, բայց չվերաներդնել այն մեր տնտեսության մեջ», – ասել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի կուսակցությունից խորհրդարանական Սելին Կալվեզը՝ միաժամանակ ընդունելով, որ Canal+-ը, սակայն, ավելի ռեակցիոն է, քան 1990-ականներին էր, մինչև Բոլորեի կողմից իշխանության գալը։ Կենտրոնամետ օրենսդիրի համար ամբողջ վեճը ցույց է տալիս կինոյի պետական ուժեղ ֆինանսավորում ունենալու կարևորությունը, այլ ոչ թե այն թողնել մասնավոր դերասաններին։
Արդյունաբերության մասնագետները համաձայն են, որ բիզնեսի տեսանկյունից Բոլորեն կկրակի իր ոտքը, եթե որոշի ներդրումներ կատարել միայն աջակողմյան ֆիլմերի մեջ։
«Canal+-ի դեպքում գրաքննությունը կամ գաղափարախոսական կողմնակալությունը հատկապես հակաարդյունավետ կլինեն», – ասել է Սորբոնի համալսարանի կինոյի տնտեսագիտության պրոֆեսոր Լորան Կրետոնը։
Չնայած աջակողմյան հեռուստածրագրերի հեռարձակումը տնտեսապես իմաստ ունի, հաշվի առնելով, որ Ֆրանսիան թեքվում է դեպի աջ, կինոդիտողները ցանկանում են ֆիլմերի բազմազանություն և կարող են հրաժարվել Canal+-ի բաժանորդագրությունից և դիմել այլ հարթակների, նշել է նա։
Սակայն ոմանք այդքան էլ լավատես չեն Բոլորենի ծրագրերի վերաբերյալ
Երրորդ պրոդյուսերն ասել է, որ Canal+-ի սպառնալիքները պարզապես նախուտեստ են այն բանի համար, թե ինչ կարող է պատահել հաջորդ տարի, եթե ծայրահեղ աջերը գան իշխանության և միավորեն ուժերը Բոլորենի հետ։
«Ակնհայտ է, որ երբ Բոլորեն նույնպես ավելի շատ քաղաքական իշխանություն ունենա, հնարավոր է՝ մեկ տարվա ընթացքում, նա անպայման կանի այն, ինչ ուզում է, և դա աղետալի կլինի ֆրանսիական կինոյի համար»։
