22/11/2025

Ինչո՞ւ են «իրար խառնվել» իշխանությունները

infomitk@gmail.com 22/11/2025 1 min read

Օրերս ՌԴ ԱԳՆ մամուլի խոսնակ Մարիա Զախարովան, պատասխանելով լրագրող, քաղաքական մեկնաբան Հայկ Խալաթյանի հարցին, ասել էր, որ իրենք ուշադիր հետևում են «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ-ի և Սամվել Կարապետյանի շուրջ ստեղծված իրավիճակին:

«Փաստ» օրաթերթը գրում է. «Արտասահմանում ռուսական բիզնեսի շահերի պաշտպանությունը, ինչպես գիտեք, առաջնահերթություն է, բացարձակ առաջնահերթություն»,-ասել էր Զախարովան ու մանրամասներ ներկայացրել ներդրումային որոշ մանրամասներ:

Ի մասնավորի, ՌԴ ԱԳՆ մամուլի խոսնակը հիշեցրել էր, որ 2017-2023 թվականներին, ներառյալ ենթակառուցվածքների արդիականացումը, ընկերությունը ծախսել է 680 միլիոն դոլար, իսկ 2024-2034 թվականների համար նախատեսված էին 795 միլիոն դոլարի ներդրումներ։

«Փաստ» թերթի տեղեկություններով, այս անդրադարձը բավականին անհանգստություն է պատճառել իշխանություններին: Նախ, ինչպես փոխանցում են մեր աղբյուրները, նրանք վստահություն ունեն, որ նշյալ հարցը նախապատրաստված է եղել, քանի որ Զախարովայի պատախանները չափազանց պատրաստված էին:

Իշխանությունները կարծում են, որ նա չէր կարող ուղղակի «ոտքի վրա» տիրապետել ներդրումային այդպիսի տեղեկությունների, այսինքն՝ նախապես պատրաստի տեղեկանք է ունեցել ձեռքի տակ: Մյուս կողմից՝ Զախարովան ընդգծված հարգալից է խոսել Սամվել Կարապետյանի մասին:

Այս ամենը, մեր տեղեկություններով, իշխանություններն ընկալում են որպես լրացուցիչ «մեսիջ», որ Ռուսաստանը ոչ միայն անտարբեր չէ կատարվողի նկատմամբ, ոչ միայն «ուշադիր հետևում է» իրադարձություններին, այլև, հնարավոր է, նոր փուլ է սկսվում, որն այս պահին գոնե արտաքուստ նկատելի չէ:

Բաց մի թողեք

1 min read

Մեկ էլ տեսար՝ խաղաղությունն իրո՛ք իջել, Վեր է ածել շեն աշխարհը մի շիրմատան

22/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ժաննա Անդրեասյանի մուրազը փորում է մնացել

22/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչ կապ ունի ՔՊ-ական Դիանա Գասպարյանի ամուսինը սպանության հետ․ Լուսանկար

22/11/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

«Աստանայի մայլում քյանդրբազություն»․ Տիգրան Խզմալյան

22/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ի՞նչ է ձայնամեկուսացումը և ինչի՞ համար է կարևոր

22/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ընդդիմադիր քաղաքական ուժերը պետք է հրապարակային պայմանավորվեն

22/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ռուսաստանի պյուռոսյան հաղթանակը, ռազմատուգանք է պահանջվում

22/11/2025 infomitk@gmail.com