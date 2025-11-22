Ինչո՞ւ են «իրար խառնվել» իշխանությունները

Օրերս ՌԴ ԱԳՆ մամուլի խոսնակ Մարիա Զախարովան, պատասխանելով լրագրող, քաղաքական մեկնաբան Հայկ Խալաթյանի հարցին, ասել էր, որ իրենք ուշադիր հետևում են «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ-ի և Սամվել Կարապետյանի շուրջ ստեղծված իրավիճակին:
«Փաստ» օրաթերթը գրում է. «Արտասահմանում ռուսական բիզնեսի շահերի պաշտպանությունը, ինչպես գիտեք, առաջնահերթություն է, բացարձակ առաջնահերթություն»,-ասել էր Զախարովան ու մանրամասներ ներկայացրել ներդրումային որոշ մանրամասներ:
Ի մասնավորի, ՌԴ ԱԳՆ մամուլի խոսնակը հիշեցրել էր, որ 2017-2023 թվականներին, ներառյալ ենթակառուցվածքների արդիականացումը, ընկերությունը ծախսել է 680 միլիոն դոլար, իսկ 2024-2034 թվականների համար նախատեսված էին 795 միլիոն դոլարի ներդրումներ։
«Փաստ» թերթի տեղեկություններով, այս անդրադարձը բավականին անհանգստություն է պատճառել իշխանություններին: Նախ, ինչպես փոխանցում են մեր աղբյուրները, նրանք վստահություն ունեն, որ նշյալ հարցը նախապատրաստված է եղել, քանի որ Զախարովայի պատախանները չափազանց պատրաստված էին:
Իշխանությունները կարծում են, որ նա չէր կարող ուղղակի «ոտքի վրա» տիրապետել ներդրումային այդպիսի տեղեկությունների, այսինքն՝ նախապես պատրաստի տեղեկանք է ունեցել ձեռքի տակ: Մյուս կողմից՝ Զախարովան ընդգծված հարգալից է խոսել Սամվել Կարապետյանի մասին:
Այս ամենը, մեր տեղեկություններով, իշխանություններն ընկալում են որպես լրացուցիչ «մեսիջ», որ Ռուսաստանը ոչ միայն անտարբեր չէ կատարվողի նկատմամբ, ոչ միայն «ուշադիր հետևում է» իրադարձություններին, այլև, հնարավոր է, նոր փուլ է սկսվում, որն այս պահին գոնե արտաքուստ նկատելի չէ:
Բաց մի թողեք
Մեկ էլ տեսար՝ խաղաղությունն իրո՛ք իջել, Վեր է ածել շեն աշխարհը մի շիրմատան
Ժաննա Անդրեասյանի մուրազը փորում է մնացել
Ինչ կապ ունի ՔՊ-ական Դիանա Գասպարյանի ամուսինը սպանության հետ․ Լուսանկար