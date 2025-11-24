Մանթաշյան փողոցում այրվել է ավտոմեքենա. Լուսանկար

Նոյեմբերի 23-ին, ժամը 23։19-ին Ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոն ահազանգ է ստացվել, որ Երևան քաղաքի Մանթաշյան փողոցում այրվում է ավտոմեքենա:
Դեպքի վայր Է մեկնել ՆԳՆ ՓԾ Երևան քաղաքի փրկարարական վարչության հրշեջ-փրկարարական ջոկատից մեկ մարտական հաշվարկ:
Պարզվել է, որ հրդեհը բռնկվել է Գ․Նժդեհի փողոցում:
Հրդեհը մեկուսացվել է ժամը 23։28-ին, մարվել՝ 23։43-ին։ Այրվել է «Toyota» մակնիշի ավտոմեքենան` մասամբ։
