Ուրախ ենք հրավիրել ձեզ միանալու մեր բարի ու լուսավոր նախաձեռնությանը ․․․ Տաթևիկ Կարապետյան

Սիրելի ընկերներ,
Ուրախ ենք հրավիրել ձեզ միանալու մեր բարի ու լուսավոր նախաձեռնությանը, որը միավորում է ընտանիքներն ու երեխաներին ծանոթացնում կարևոր արժեքների հետ:
Դեկտեմբերի 4-ից «Cinema Star Armenia»-ի բոլոր կինոթատրոններում կսկսվի «Հայ Դավիթ» անիմացիոն ֆիլմի պրեմիերային ցուցադրությունը։
Եկե՛ք ամբողջ ընտանիքով, ձեզ սիրով ստեղծված հուզիչ պատմություն է սպասում:
Տեսանյութն՝ այստեղ
Տաթևիկ Կարապետյան
