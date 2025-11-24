24/11/2025

Ուրախ ենք հրավիրել ձեզ միանալու մեր բարի ու լուսավոր նախաձեռնությանը ․․․ Տաթևիկ Կարապետյան

infomitk@gmail.com 24/11/2025 1 min read

Սիրելի ընկերներ,

Ուրախ ենք հրավիրել ձեզ միանալու մեր բարի ու լուսավոր նախաձեռնությանը, որը միավորում է ընտանիքներն ու  երեխաներին ծանոթացնում կարևոր արժեքների հետ:

Դեկտեմբերի 4-ից «Cinema Star Armenia»-ի բոլոր կինոթատրոններում կսկսվի «Հայ Դավիթ» անիմացիոն ֆիլմի պրեմիերային ցուցադրությունը։

Եկե՛ք ամբողջ ընտանիքով, ձեզ սիրով ստեղծված հուզիչ պատմություն է սպասում:

Տեսանյութն՝ այստեղ

Տաթևիկ Կարապետյան

