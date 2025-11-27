Ամենայն հայոց ազգընտիր հայրապետին որևէ մեկը ոչ բարոյական, ոչ էլ կանոնական իրավունք չունի հեռացնելու. Տեր Ասողիկ

Որպես եկեղեցական, որպես պարզ հայ հոգևորական կարող եմ ասել անհեթեթ, անիմաստ հարադրումներ արտահայտելու կարիք չկա։
Այս մասին այսօր լրագրողների հետ զրույցում ասաց Տեր Ասողիկը՝ անդրադառնալով ՔՊ-ական պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանի այն հայտարարությանը, որ Գարեգին Բ կաթողիկոսին հաշված ժամեր են մնացել։
«Ամենայն հայոց ազգընտիր հայրապետին որևէ մեկը ոչ բարոյական, ոչ էլ կանոնական իրավունք չունի հեռացնելու։ Սա այնպիսի հարց է, որ քննարկման ենթական չէ, իսկ եթե մեկը հոգեխանգարմունք ունի և կարող է նման հարցեր բարձրացնել, նման հարցեր հետապնդել, ես ասելիք չունեմ»,- ասաց նա։
