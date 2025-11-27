27/11/2025

Ամենայն հայոց ազգընտիր հայրապետին որևէ մեկը ոչ բարոյական, ոչ էլ կանոնական իրավունք չունի հեռացնելու. Տեր Ասողիկ

infomitk@gmail.com 27/11/2025 1 min read

Որպես եկեղեցական, որպես պարզ հայ հոգևորական կարող եմ ասել անհեթեթ, անիմաստ հարադրումներ արտահայտելու կարիք չկա։

Այս մասին այսօր լրագրողների հետ զրույցում ասաց Տեր Ասողիկը՝ անդրադառնալով ՔՊ-ական պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանի այն հայտարարությանը, որ Գարեգին Բ կաթողիկոսին հաշված ժամեր են մնացել։

«Ամենայն հայոց ազգընտիր հայրապետին որևէ մեկը ոչ բարոյական, ոչ էլ կանոնական իրավունք չունի հեռացնելու։ Սա այնպիսի հարց է, որ քննարկման ենթական չէ, իսկ եթե մեկը հոգեխանգարմունք ունի և կարող է նման հարցեր բարձրացնել, նման հարցեր հետապնդել, ես ասելիք չունեմ»,- ասաց նա։

Բաց մի թողեք

1 min read

Կգնա՞ Գարեգին Բ-ն նման քայլերի, որոնք ապտակ կլինեն Փաշինյանի հակապետական կուրսին. Սուրենյանց

27/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Կաթողիկոսի դեմ հալածանքներն ուժգնացան նրա կողմից Շվեյցարիայում կազմակերպված միջեկեղեցական ժողովից հետո ․․․

27/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ովքեր են հայտարարություն տարածած արքերը՝ որդիական խոնարհությամբ ու նախանձախնդիր են դարձել․ Սիմոն Սարգսյան

27/11/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Նոյեմբերի 28-ի աստղագուշակ․ Եթե ցանկանում եք վերականգնել հին կապերը, օգտվեք հարմար պահից

27/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Կգնա՞ Գարեգին Բ-ն նման քայլերի, որոնք ապտակ կլինեն Փաշինյանի հակապետական կուրսին. Սուրենյանց

27/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Կաթողիկոսի դեմ հալածանքներն ուժգնացան նրա կողմից Շվեյցարիայում կազմակերպված միջեկեղեցական ժողովից հետո ․․․

27/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպել է մի խումբ եպիսկոպոսների հետ․ Տեսանյութ

27/11/2025 infomitk@gmail.com