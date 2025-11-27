Բոլորի դեմ ատելություն ու թշնամանք է գեներացնում, պառակտում մտցնում

Այն, որ Փաշինյանը ձգտում է պառակտում սերմանել Հայ առաքելական եկեղեցու հոգևորականության շարքերում, նորություն չէ: Նա ակնհայտորեն է դա անում, ինչ-ինչ եղանակներով գտնում է տարբեր եկեղեցականներ, նրանց, այսպես ասած, դարձնում է «նիկոլական»:
«Փաստ» օրաթերթը գրում է. Ու խնդրեմ, ինտենսիվ քննարկումներն ու թիրախավորումները պատրաստ են։
Ջրեր պղտորելը, թշնամանք, ատելություն սերմանելը Փաշինյանի սիրելի հնարքներից է: Իսկ մեծ հաշվով, այդ ամենի նպատակը շատ հստակ է՝ թուլացնել Հայ առաքելական եկեղեցու հիմքերը, քանդել այն՝ որպես համահայկական կառույց ու կազմակերպություն:
Հիմա էլ Փաշինյանը ինտենսիվորեն կիրառում է թշնամանքի, ատելության, պառակտման, սադրանքների, մեղադրանքների, ստերի, վարկաբեկման ամբողջ գործիքակազմը: Մի կողմից, օրինակ՝ թշնամանք և ատելություն է սերմանում Ամենայն հայոց կաթողիկոսի և այն հոգևոր ու նաև աշխարհիկ գործիչների դեմ, որոնք բացեիբաց կանգնած են ՀԱԵ պաշտպանության դիրքերում: Աջուձախ ճնշում, կալանավորում է: Մյուս կողմից՝ Փաշինյանն, այսպես ասած, «իրենով անելով» մի քանի հոգևորականի, հանրության աչքին նաև նրանց է «փչացնում», այսպես ասենք՝ վարկաբեկում:
Համենայն դեպս, նորմալ հայ մարդիկ այլևս վատ աչքով են նայում Փաշինյանի հետ համագործակցող հոգևորականներին: Թիրախավորում են նրանց, ովքեր սեղմել են Փաշինյանի ձեռքն ու, նրան միանալով, գործնականում դարձել մեղսակիցը՝ մեր Ազգային եկեղեցու դեմ իրականացվող արշավում: Այ, հենց դա էլ Փաշինյանի նպատակն է: Ու դժվար թե մեր այդ սակավաթիվ հոգևորականները չեն հասկանում, որ Փաշինյանի կողմից եկեղեցիներում անցկացվող քաղաքական միջոցառումներին մասնակցելով՝ իրենք վարկաբեկվում են: Որ Փաշինյանն իրենց ընդամենը օգտագործում է՝ Եկեղեցին զավթելու և կործանելու համար: Հետո իրենք Փաշինյանին պետք չեն լինելու: Գուցե և հասկանում են, իսկ թե ինչու են համաձայնում դառնալ գործիք, ժամանակը ցույց կտա:
Այդուամենայնիվ, դեռ ուշ չէ, ու ինչպես տեղին ընդգծվել է նախօրեի եպիսկոպոսաց ժողովում, կարևոր է, որ հոգևորականները չտրվեն պառակտիչ գործողությունների և սադրանքների, պահպանեն միաբանության ոգին: Այդպես է հնարավոր պահպանել մեր Եկեղեցին…
Բաց մի թողեք
Կամո Ցուցուլյանը տեսակցել է ինքնասպանության փորձ կատարած որդուն
Գագիկ Ծառուկյանի ՍԵԿՏ-ը փակել են
Ով է դեռ «չզտված» ցուցակում Քոչարյանի առաջադրվելու երաշխավորը