27/11/2025

Պարեկային ծառայության աշխատակիցն ինքնաuպանություն է գործել․ Լուսանկար

infomitk@gmail.com 27/11/2025 1 min read

Այսօր Երևանի Խաղաղ Դոնի փողոցում՝ ավտոշուկայի հարևանությամբ կայանված «Opel» մակնիշի ավտոմեքենայում պարեկային ծառայության աշխատակցի մարմին է հայտնաբերվել։

Տեղեկությունը հայտնեցին ՆԳՆ Ոստիկանությունից։

ՆԳՆ Ոստիկանությունից հայտնեցին, որ նման միջադեպ եղել է, տղամարդը, նախնական տվյալներով, ինքնասպանություն է գործել։ Նախապատրաստված փաստաթղթերը փոխանցվում են քննչական կոմիտե։

Blog Image

