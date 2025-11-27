Պարեկային ծառայության աշխատակիցն ինքնաuպանություն է գործել․ Լուսանկար

Այսօր Երևանի Խաղաղ Դոնի փողոցում՝ ավտոշուկայի հարևանությամբ կայանված «Opel» մակնիշի ավտոմեքենայում պարեկային ծառայության աշխատակցի մարմին է հայտնաբերվել։
Տեղեկությունը հայտնեցին ՆԳՆ Ոստիկանությունից։
ՆԳՆ Ոստիկանությունից հայտնեցին, որ նման միջադեպ եղել է, տղամարդը, նախնական տվյալներով, ինքնասպանություն է գործել։ Նախապատրաստված փաստաթղթերը փոխանցվում են քննչական կոմիտե։
