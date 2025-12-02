Թրամփն օր է տվել ընդամենը

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հեռախոսազրույցի ժամանակ պահանջել է, որ Վենեսուելայի նախագահ Նիկոլաս Մադուրոն իր ընտանիքի հետ լքի երկիրը շաբաթվա վերջում, հաղորդում է Reuters-ը՝ հղում անելով տեղեկացված աղբյուրներին։
Ըստ գործակալության՝ Մադուրոն փոխնախագահ Դելսի Ռոդրիգեսին առաջարկել է նոր ընտրություններից առաջ ղեկավարել ժամանակավոր վարչակազմը։ 15 րոպեանոց զրույցի ընթացքում Թրամփը մերժել է նրա պահանջների մեծ մասը, սակայն համաձայնվել է Մադուրոյին և նրա ընտանիքին մեկ շաբաթ ժամանակ տալ անվտանգ լքելու համար։
Ուրբաթ՝ նոյեմբերի 28-ին, վերջնաժամկետի լրանալուց հետո դատարանը որոշում է կայացրել։
