EU – Armenia

Եվրոպան Մոսկվայի հետ բանակցող է փնտրում

Եվրոպական Խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոշտան, Ֆինլանդիայի նախկին նախագահ Սաուլի Նիինիստյոն և Եվրոպական հանձնաժողովի նախկին նախագահ Ժան-Կլոդ Յունկերը դիտարկվում են որպես հնարավոր եվրոպական ներկայացուցիչներ Ռուսաստանի հետ Ուկրաինայի հարցով հնարավոր բանակցություններում։

Հրապարակման համաձայն՝ ԵՄ-ում ակտիվանում են քննարկումները ուկրաինական հակամարտության մեջ ԱՄՆ միջնորդական դերի նվազման ֆոնին եվրոպացի բանակցող ընտրելու անհրաժեշտության վերաբերյալ։

Ավելի վաղ Իտալիայի և Գերմանիայի նախկին վարչապետներ Մարիո Դրագին և Անգելա Մերկելը, ինչպես նաև Ֆինլանդիայի նախագահ Ալեքսանդր Ստուբը նույնպես հիշատակվում էին որպես հնարավոր թեկնածուներ։

Ինչպես նշում է Politico-ն, Կոշտայի, Նիինիստյոյի և Յունկերի թեկնածությունները քննարկվում են Մոսկվայի հետ ուղիղ երկխոսության կողմնակիցների կողմից։ Սակայն ԵՄ մի քանի երկրներ դեմ են բանակցությունների շտապ մեկնարկին։

Հրապարակումը գրում է, որ ԵՄ արտաքին գործերի նախարարները այս շաբաթվա վերջին ոչ պաշտոնական հանդիպման ժամանակ կքննարկեն Ռուսաստանի հետ հնարավոր երկխոսությունը։

