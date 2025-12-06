Ինչո՞ւ ենք հեռանում եթերից․ Դավիթ Գրիգորյան․ Լուսանկար

Դավիթ Գրիգորյանը ֆեյսբուքյան իր էջում գրում է․
Ինչքա՜ն մարդու «սիրտ հովացավ», որքան մարդիկ «շունչ քաշեցին»․․․ սա իմ կյանքի լավագույն թիմն էր ու մենք դեռ ճանապարհ ունենք անցնելու։
122․000 հետևորդ 6 ամսում
200 միլիոն դիտում՝ բոլոր հարթակներում
ու մեծ սեր Հայաստանին ու Հայաստանի համար
Էս ձևաչափով եթերում այլևս չենք լինելու։ ReOpen-ն արդեն պատմություն է։ Մենք գնում ենք մեկ այլ ֆորմատով Համահայկական լրատվական գործակալության գաղափարը ապրեցնելու։
Ինչո՞ւ, ինչպե՞ս․․․ անկեղծ հարցնողների համար պատասխանները հնչեցրել եմ ReOpen-ի վերջին եթերում։ «Բա հետո՞» հարցի պատասխանն էլ արդեն ունենք։
ReOpen Media-ի իմ ընտանիքի ամեն անդամին ամուր գրկում եմ։ Կշարունակենք շփվել արդեն իմ ալիքում։
Ձեզ, բոլորիդ սեր․․․ իսկ մեզ՝ կամք, հանուն Հայաստանի Հանրապետության։
Բաց մի թողեք
