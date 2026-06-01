ԵՄ-ն ՀՀ-ներքին կյանքին միջամտելով՝ մեղադրում է Մոսկվային

Ռուսաստանը ձգտում է վնասել Հայաստանի տնտեսությանը և ազդել խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքի վրա, Բրյուսելում կայացած ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարել է ԵՄ արտաքին քաղաքականության հարցերով պաշտոնական ներկայացուցիչ Անիտա Հիփերը։

«Ժամանակը, ակնհայտորեն, պատահական չէ։ Ռուսաստանը ձգտում է վնասել Հայաստանի տնտեսությանը և ազդել խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքի վրա… Մենք աջակցում ենք Հայաստանի ժողովրդավարական դիմադրողականությանը, այդ թվում՝ հիբրիդային սպառնալիքների, արտաքին տեղեկատվական մանիպուլյացիաների և միջամտությունների, ինչպես նաև ժողովրդավարական ինստիտուտների նկատմամբ վստահությունը խաթարելու փորձերի դեմ», – ասել է Հիփերը։

Նա հավելել է, որ ԵՄ-ն կշարունակի աջակցել Հայաստանին նման ճնշումներին դիմակայելու հարցում։

Հիփերի հայտարարությունը հնչել է այն բանից հետո, երբ Եվրասիական տնտեսական միության (ԵԱՏՄ) ղեկավարները կոչ են արել Հայաստանին անցկացնել հանրաքվե՝ ԵՄ-ին միանալու կամ Եվրասիական տնտեսական միությունում մնալու վերաբերյալ։

