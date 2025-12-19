Արտառոց դեպք, 29-ամյա ոչ ադեկվատ տղամարդն անհարգալից վերաբերմունք է դրսևորել Երևան-Մոսկվա չվերթի օդանավի անձնակազմի և ուղևորների նկատմամբ

Դեկտեմբերի 16-ին արտառոց դեպք է տեղի ունեցել Երևանում։
Ժամը 00։15-ի սահմաններում ՀՀ Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության համայնքային ոստիկանության գլխավոր վարչության «Զվարթնոց» օդանավակայանի գծային բաժնում օպերատիվ տեղեկություն է ստացվել, որ Երևան-Մոսկվա չվերթի օդանավի մեջ անկարգ ուղևոր կա։
Ինչպես հայտնում է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, մեկնած օպերատիվ խմբի ծառայողները պարզել են, որ նշված չվերթի ուղևոր, Արարատի մարզի բնակիչ 29-ամյա Վահան Շահբազյանը, գտնվելով ոչ ադեկվատ վիճակում, անհարգալից վերաբերմունք է դրսևորել օդանավի անձնակազմի և ուղևորների նկատմամբ՝ կոպտորեն խախտելով հասարակական կարգը, ինչպես նաև անվտանգության աշխատակիցների հասցեին տևական ժամանակ հնչեցրել է սեռական բնույթի հայհոյանքներ։
Գ․ Շամշյանի տեղեկություններով՝ այդ ամենից հետո Վ․ Շահբազյանը ավիացիոն անվտանգությունից բերվել է ոստիկանության «Զվարթնոց» օդանավակայնի գծային բաժին, որտեղից էլ կազմված փաստաթղթերի հետ միասին ներկայացվել է ՀՀ քննչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քննչական վարչության «Զվարթնոց» օդանավակայանի գծային բաժին։
