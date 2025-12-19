19/12/2025

Թրամփը դադարեցնում է ԱՄՆ Գրին քարտի խաղարկությունը Բրաունի համալսարանի և Մասաչուսեթսի տեխնոլոգիական ինստիտուտի կրակոցներից հետո

Միացյալ Նահանգների ներքին անվտանգության նախարար Քրիստի Նոեմը Դոնալդ Թրամփի հրահանգով հրամայել է դադարեցնել Գրին քարտի խաղարկության ծրագիրը՝ նշելով, որ այն թույլ է տվել Բրաունի համալսարանի և Մասաչուսեթսի տեխնոլոգիական ինստիտուտի կրակոցների մեջ կասկածվողին գալ ԱՄՆ։

Ռոդ Այլենդ նահանգի Փրովիդենս քաղաքի ոստիկանապետ Օսկար Պերեսի խոսքով՝ կասկածյալ Կլաուդիո Նեւեշ Վալենտեն սկզբում ԱՄՆ է մուտք գործել ուսանողական վիզայով 2000 թվականին, իսկ ավելի ուշ՝ 2017 թվականին, ստացել է մշտական ​​բնակության թույլտվություն։ Վալենտեն մահացած է հայտնաբերվել հինգշաբթի երեկոյան՝ ինքն իրեն հասցված հրազենային վնասվածքից։

«Այս նողկալի անձնավորությանը երբևէ չպետք է թույլ տրվեր մուտք գործել մեր երկիր»,- հայտնել է Նոեմը X-ում։

