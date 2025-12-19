Ինչ է կատարվում Թրամփի հետ, Սպիտակ տունը թաքցնում է տեղեկատվությունը

Սպիտակ տան մամուլի քարտուղարի նախկին տեղակալ Սառա Մեթյուզը, որը հրաժարական տվեց 2021 թվականի հունվարի 6-ին Կապիտոլիումի վրա հարձակումից հետո, պնդում է, որ Սպիտակ տունը ստել է և շարունակում է ստել ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի առողջության մասին։
Նրա խոսքերը մեջբերում է Daily Express-ը։
Մեթյուզը նշել է, որ երբ ԱՄՆ նախագահը վարակվել է COVID-19-ով, նա «շատ վատ վիճակում էր», բայց բոլորին ասվել է, որ դա այդպես չէ, և որ նա հիվանդանոցում է եղել միայն պրոֆիլակտիկ միջոցառումների համար։
Նրա պնդմամբ, նմանատիպ իրավիճակ է տեղի ունենում նաև հիմա։
«Ես անձամբ գիտեմ, ժամանակին աշխատելով Թրամփի Սպիտակ տանը, որ նա չի ուզում, որ հանրությունը նրան թույլ տեսնի։ <…> Այս ձեռքսեղմումը պարզապես ծիծաղելի է… Եթե նա այնքան փխրուն է, որ ձեռքսեղմումից կապտուկներ է ստանում, դա նույնպես լավ չէ։ Կարծում եմ՝ նա գիտակցում է դա և շատ մտահոգված է նրանով, թե ինչպես է հանրությունը ընկալում իր առողջությունը՝ հաշվի առնելով Truth Social-ում բոլոր գրառումները», – ասել է Մեթյուզը։
Նա հավելել է, որ վստահ է, որ Սպիտակ տունը թաքցնում է տեղեկատվությունը։
