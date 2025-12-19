19/12/2025

Ինչ է կատարվում Թրամփի հետ, Սպիտակ տունը թաքցնում է տեղեկատվությունը

infomitk@gmail.com 19/12/2025 1 min read

Սպիտակ տան մամուլի քարտուղարի նախկին տեղակալ Սառա Մեթյուզը, որը հրաժարական տվեց 2021 թվականի հունվարի 6-ին Կապիտոլիումի վրա հարձակումից հետո, պնդում է, որ Սպիտակ տունը ստել է և շարունակում է ստել ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի առողջության մասին։

Նրա խոսքերը մեջբերում է Daily Express-ը։

Մեթյուզը նշել է, որ երբ ԱՄՆ նախագահը վարակվել է COVID-19-ով, նա «շատ վատ վիճակում էր», բայց բոլորին ասվել է, որ դա այդպես չէ, և որ նա հիվանդանոցում է եղել միայն պրոֆիլակտիկ միջոցառումների համար։

Նրա պնդմամբ, նմանատիպ իրավիճակ է տեղի ունենում նաև հիմա։

«Ես անձամբ գիտեմ, ժամանակին աշխատելով Թրամփի Սպիտակ տանը, որ նա չի ուզում, որ հանրությունը նրան թույլ տեսնի։ <…> Այս ձեռքսեղմումը պարզապես ծիծաղելի է… Եթե նա այնքան փխրուն է, որ ձեռքսեղմումից կապտուկներ է ստանում, դա նույնպես լավ չէ։ Կարծում եմ՝ նա գիտակցում է դա և շատ մտահոգված է նրանով, թե ինչպես է հանրությունը ընկալում իր առողջությունը՝ հաշվի առնելով Truth Social-ում բոլոր գրառումները», – ասել է Մեթյուզը։

Նա հավելել է, որ վստահ է, որ Սպիտակ տունը թաքցնում է տեղեկատվությունը։

Բաց մի թողեք

1 min read

Արտառոց դեպք, 29-ամյա ոչ ադեկվատ տղամարդն անհարգալից վերաբերմունք է դրսևորել Երևան-Մոսկվա չվերթի օդանավի անձնակազմի և ուղևորների նկատմամբ

19/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփը դադարեցնում է ԱՄՆ Գրին քարտի խաղարկությունը Բրաունի համալսարանի և Մասաչուսեթսի տեխնոլոգիական ինստիտուտի կրակոցներից հետո

19/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ-ն կես տարով երկարաձգել է Ռուսաստանի դեմ բոլոր պատժամիջոցները

19/12/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ինչ է կատարվում Թրամփի հետ, Սպիտակ տունը թաքցնում է տեղեկատվությունը

19/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Եպիսկոպոսների ձերբակալություններն ու Կաթողիկոսի դեմ սպառնալիքները թուլացնում են մեր ազգը․ ԱՄՆ արևելյան թեմ

19/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Չսպասարկել նեռի դիվային ծրագրերը․ Հայոց եկեղեցու պահպանության համահայկական խորհուրդ

19/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Նպատակն է, որպեսզի նրանք գիտակցեն սխալները և զղջումով, ապաշխարությամբ վերադառնան եկեղեցի

19/12/2025 infomitk@gmail.com