Արտառոց դեպք Երևանում․ Իջևանի հիվանդանոց դիմած երիտասարդը հայտնել է, որ իր նկատմամբ Երևանում պարեկը բռնություն է կատարել

ՀՀ Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության համայնքային ոստիկանության գլխավոր վարչության Քանաքեռ-Զեյթունի բաժնում փաստաթղթեր են կազմվել, որոնք փոխանցվել են ՀՀ քննչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քննչական վարչության Քանաքեռ-Զեյթունի քննչական բաժին։
Ինչպես հայտնում է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, նշված փաստաթղթերը կազմվել են դեկտեմբերի 14-ին ՀՀ ՆԳՆ ոստիկանության օպերատիվ կառավարման կենտրոն ահազանգած «Իջևան» բժշկական կենտրոն դիմած Տավուշի մարզի բնակիչ 27-ամյա Արգիշտի Օ․-ի հաղորդման կապակցությամբ։
Այդ օրը Արգիշտի Օ․-ն «Իջևան» բժշկական կենտրոն է դիմել «աջ ձեռքի փակ վնասվածք» ախտորոշմամբ, և հիվանդանոց մեկնած ոստիկանության Իջևանի բաժնի ծառայողներին նա հայտնել է, որ գիշերը՝ 02։30-ի սահմաններում, Երևանի Ազատության պողոտայում ինքը բռնության է ենթարկվել պարեկային ծառայողի կողմից։
Նշված փաստաթղթերը Իջևանի ոստիկանությունից փոխանցվել են ոստիկանության Քանաքեռ-Զեյթունի բաժին։
Ոստիկանությունն ու քննչական բաժինը պարզում են, ըստ քաղաքացու, իր նկատմամբ բռնություն կատարող պարեկի ինքնությունը։
Գ․ Շամշյանի տեղեկություններով՝ փաստաթղթերը կազմվել են «պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելը կամ անցնելը» հատկանիշներով։
