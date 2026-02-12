Հայ քաղբանտարկյալների հարցով Ալիև – Վենս երկխոսություն չի ստացվել

ԱՄՆ փոխնախագահ Վենսի Բաքու այցին ընդառաջ բլոգեր Մեհման Հուսեյնովը սոցիալական մեդիայում գրառում է կատարել, որ «անհայտ անձինք» իրեն երես մասից բաղկացած տեսանյութ են տրամադրել և մասնակի հրապարակում է արել:
Ինչպես վկայում են ֆեյսբուքյան հարթակի ադրբեջանցի օգտատերերից ոմանք, տեսանյութերը նվիրված են Ալյոնա Գոնչար-Ալիևային: Ըստ տեղեկությունների, նա ամուսնացած է կրտսեր Հեյդար Ալիևի հետ և որպես «թագավորական ընտանիքի» լիիրավ անդամ՝ մասնակցում է հանրային միջոցառումների:
Ո՞վ է Ալյոնա Գոնչար-Ալիևայի մասին տեղանյութերի հեղինակը, պարզ չէ: Ադրբեջանցի որոշ օգտատերեր տրամաբանորեն ենթադրում են, որ արտահոսքը «կազմակերպել են Իլհամ Ալիևի անվտանգության ծառայությունից»:
Այդպե՞ս է, թե՞ ոչ, դժվար է ասել: Փաստ է, որ Իլհամ Ալիևի հարսի մասին պատմող տեսանյուփերը դարձել են քննարկման թեմա: Նախափեռնությունը վերցրել է Եվրոպայում ադրբեջանական վտարանդիությունը, որի աղբյուրներից մեկը պարզել եմ որ Ալյոնա Գոնչարի կրած տաբատը, պայուսակը և բաճկոնն «արժեն քսանյոթ հազար եվրո»:
Ալյոնա Գոնչար-Ալիևայի շուրջ քարոզչական ֆոնը, թեև ոչ ուղղակի, բայց քաղաքական հետագիծ է ստացել: Ֆեյսբուքի տասնյակ ադրբեջանցի օգտատերեր Վենս-Իլհամ Ալիև մամուլի համար հայտարարությունների տեսագրությունից առանձնացրել են մի հատված, որտեղ ԱՄՆ փոխնախագահն ասում է, որ «իր տեղեկություններով Ադրբեջանի առաջին փոխնախագահը նախագահի կինն» է և ավելացնում. «Կարծում եմ, մեր երկրորդ տիկնոջ մոտ նման միտք չի ծագի»: Արժե, թերևս, հիշել, որ Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպմանը Դոնալդ Թրամփն էլ նրան հարցրել էր, թե քանի՞ տարի է զբաղեցնում նախագահի պաշտոնը:
Բաքվում Վենսն ինչո՞ւ է խախտել դիվանագիտական պատշաճության սահմանները և անդրադարձել Մեհրբան Ալիևայի պետական կարգավիճակին: Ակնհայտ է, որ նա Մեհրիբան Ալիևայի պետական կարգավիճակին քննադատաբար է մոտեցել և այդ նախադեպը գնահատել անընդունելի:
Բայց դա Մեհրիբան Ալիևայի անձի՞, թե՞ Ադրբեջանում ժառանգական իշխանության հանդեպ քննադատական վերաբերմունք է:
Վենսի Բաքվում գտնվելու օրը դատարանը երեք ամսով երկարաձգել է Ռամիզ Մեհթիևի տնային կալանքը, հաջորդ օրը դատախազը պահանջել է ընդդիմադիր գործիչ Գասիմլիին դատապարտել տասներեք տարվա ազատազրկման:
Այս փաստերը հստակ վկայություն են, որ քաղբանտարկյալների հարցով Ալիև-Վենս երկխոսություն չի ստացվել:
