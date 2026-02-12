Կրեմլի եվրասիականության գաղափարախոս Ալեքսանդր Դուգինը ՌԻԱ Նովոստի պետական գործակալության համար հոդված է հեղինակել այն կանխադրույթով, որ Ռուսաստանը պետք է հաշվի առնի Ուկրաինայի դեմ պատերազմի «աշխարհաքաղաքական և գաղափարախոսական կոնտեքստը»:
Դուգինը ելակետային է համարում իր իսկ քաղաքագիտական մոտեցումը, որ ԱՄՆ նախագահ Թրամփը, անտեսելով միջազգային օրենքը և ձգտելով Միացյալ Նահանգների «գլոբալ առաջնորդության, Արևմուտքը բաժանել է հինգ մասի»:
Դուգինի վարկածով՝ դրանք են. ԱՄՆ, Եվրամիություն, Մեծ Բրիտանիա, Գլոբալիստների համաշխարհային ցանց, որի մաս է կազմում ԱՄՆ դեմոկրատական կուսակցությունը և Իսրայել:
Ռուսաստանցի իշխանամետ փիլիսոփա-քաղաքագետը Միացյալ Նահանգները չի դիտարկում որպես Ռուսաստանի բարեկամ, բայց և չի դասում նրա թշնամիների շարքին:
Նույն գնահատականը նա տալիս է նաև Իսրայելին, իսկ Եվրամիությանը, Մեծ Բրիտանիային և Գլոբալիստների համաշխարհային ցանցին միանշանակորեն որակում է «Ռուսաստանի թշնամիներ»:
Ընդսմին, չնայած որոշակի այլասացություններին, հոդվածի ընդհանուր տրամադրվածությունից հասկացվում է, որ Դուգինը հակառուսաստանյան քաղաքականության մեջ ամենից առաջ մեղադրում է Մեծ Բրիտանիային:
Ըստ նրա, այդ երկիրն անցյալ դարի երկրորդ կեսերին լիովին կորցրել է «համաշխարհային գերտերության կարգավիճակը, երբ հնարավորությունների շատ զգալի մասը կամավոր վերապահել է իր նախկին գաղութ ԱՄՆ-ին»:
Դուգինի հոդվածում, ի տարբերություն նախորդ հրապարակումների, ընդհանրացումներ և կանխատեսումներ չկան: Նա նույնիսկ դժվարանում է պատկերացնել «հինգ մասի տրոհված Արևմուտքի ապագա աշխարհաքաղաքական խճանկարը», ինչից կարելի է ենթադրել, որ Կրեմլի քաղտեխնոլոգների համար պարզ չէ երկու էական հանգամանք:
Առաջինը Միացյալ Նահանգներ-Եվրամիություն հարաբերություններն են: Ոչ ոք դեռևս չի կողմնորոշվում՝ ԱՄՆ-ը Եվրոպայի «դեմ պատերա՞զմ է մղում», թե՞ դրդում ռազմա-քաղաքական ինքնուրույունության: Փորձագետները դժվարանում են նաև գնահատել Եվրամիություն-Մեծ Բրիտանիա հարաբերությունների ապագան:
ՌԻԱ Նովոստիի այս հրապարակումը նախորդում է Ուկրաինայի հարցով բանակցությունների նոր փուլին: Ըստ տեղեկությունների, դրանք նախատեսված են փետրվարի 17-18-ին: Bloomberg-ին հարցազրույցում Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկին ասել է, որ քննարկվելու է տարածքների հարցը:
Նա բացահայտել է, որ ԱՄՆ-ը ներկայացրել է «Դոնբասի արևելքում ազատ տնտեսական գոտի ստեղծելու առաջարկը, որից ոչ ռուսներն են հիացած, ոչ՝ ուկրաինացիները»:
Ստացվում է, որ Ուկրաինայում «հատուկ ռազմական գործողության» ընդհանուր աշխարհաքաղաքական և գաղափարախոսական կոնտեքստը և Ռուսաստանի պատկերացումները հակոտնյա են:
Ոչ ոք հանուն Վլադիմիր Պուտինի պատրաստ չէ Ուկրաինայի տարածքի քսան տոկոսը ճանաչել ռուսաստանապատկան: «Մեծ Եվրասիա» նախագիծը, որի հիմնական գաղափարախոսներից է Դուգինը, փաստացի ձախողվել է: Չկա երաշխիք, որ «հինգ մասի բաժանված Արևմուտքի տեսությունը» հերթական քարոզչահնարք չէ:
Բաց մի թողեք
ԱՄՆ – Ադրբեջան ռազմավարական գործընկերությունը Վաշինգտոն-Մոսկվա հարաբերություններում ի՞նչ «նրբերանգ» ունի
Բաքվում ի՞նչ է տեղի ունեցել, իրական գնահատական կարող է տալ պատմագիտությունը
Իրականում ի՞նչ զարգացումներ կան կարող են հետևել, ՌԴ համար էական չէ