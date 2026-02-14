14/02/2026

News

ԱՄՆ միջուկային հովանոցի այլընտրանք պարզապես չկա․ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար

infomitk@gmail.com 14/02/2026 1 min read

Վաշինգտոնը դեռ շուտով չի դուրս բերի իր ուժերը Եվրոպայից, իսկ ԱՄՆ միջուկային հովանոցի այլընտրանք պարզապես չկա, ասել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռուտտեն։

«Դրա համար ժամանակ կպահանջվի… Միջուկային հովանոցը Եվրոպայում ազատության գլխավոր երաշխավորն է։ Սակայն երկարաժամկետ հեռանկարում ԱՄՆ-ի ուժեղ ներկայությունը, այդ թվում՝ սովորական ոլորտում, միշտ կմնա», – ասել է Ռուտտեն ամերիկյան PBS հեռուստաալիքին տված հարցազրույցում։

ՆԱՏՕ-ում ԱՄՆ մշտական ​​ներկայացուցիչ Մեթյու Ուիթաքերը երկուշաբթի օրը նշել է, որ ԱՄՆ-ն նախատեսում է Եվրոպային թողնել միայն միջուկային հովանոցը, մինչդեռ եվրոպական երկրները պետք է ստանձնեն մայրցամաքի սովորական պաշտպանությունը։ Նա դաշինքում Վաշինգտոնի եվրոպացի դաշնակիցներին համեմատել է երեխաների հետ, ովքեր այլևս չպետք է կախված լինեն իրենց «ծնողից»՝ Միացյալ Նահանգներից։

Բաց մի թողեք

1 min read

Արքայազն Հարին փորձում է համոզել կնոջը՝ հրաժարվել իր մեմուարները հրատարակելուց․ Լուսանկար

13/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մակրոնը հայտարարել է ԵՄ-ի՝ ՌԴ-ի հետ միասին բանակցությունների սեղանի շուրջ նստելու անհրաժեշտության մասին

13/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Աշխարհը հասել է մի շրջադարձային կետի, որը պահանջում է վերանայել ԱՄՆ-ի դերը. հին աշխարհն այլևս չկա. Ռուբիո

13/02/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Աղազարյանին այս անգամ չմերժեցին

14/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչպես է ընթանում ՔՊ նախընտրական ցուցակի ներքին քվեարկությունը. մանրամասներ

14/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Բերդերում տեղ են ազատում

14/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱՄՆ միջուկային հովանոցի այլընտրանք պարզապես չկա․ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար

14/02/2026 infomitk@gmail.com