15/02/2026

Դատապարտում ենք Հայաստանյաց Առաքելական Եկեղեցու դեմ  ծավալած արշավի նոր դրսեւորումը

15/02/2026
Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած իշխանությունը հերթական սահմանն է հատել՝ քրեական վարույթ հարուցելով Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի դեմ։  

Եկեղեցու դեմ ծավալած այս ամբողջ  պատմությունը հակաիրավական է եւ հակաբարոյական, այն չի նպաստում քաղաքացիական համերաշխությանը եւ ազգային միասնությանը՝ երկրի ներսում եւ երկրի սահմաններից դուրս։

Այն ոչ մի կապ չունի ո՛չ հավատքի, ո՛չ առավելեւս իրավակարգի հետ։ Փաշինյանի կապրիզների այս  հերթական դրսեւորումը Հայաստանում արմատավորվող անձնիշխանության հերթական ազդակն է։

Այն սպասարկում է Փաշինյանի ու իր թիմի շահերը եւ պայմանավորված է միայն ՔՊ իշխանության ամրապնդման «անհրաժեշտությամբ»։

Ո՛չ ոք Նիկոլ Փաշինյանին մանդատ չի տվել թաթախվելու կրոնական հարցերի մեջ եւ միջամտել բացառապես եկեղեցու նվիրապետությանը վերաբերող հարցերին։ Այս երկիրը եւ այս ժողովուրդն ուզում է բարեկեցություն, անվտանգության երաշխիքներ ու օրենքի գերակայություն, իսկ սաղմոս մենք ինքներս կարող ենք կարդալ՝ առանց ժամկետի ավարտին գտնվող իշխանության թելադրած ծամածռությունների։

Դատապարտում ենք Հայաստանյաց Առաքելական Եկեղեցու դեմ  ծավալած արշավի նոր դրսեւորումը։

«Նոր ուժ» կուսակցության վարչություն

Հայկ Մարությանի ֆեյսբուքյան էջից

Hakob Badalyan
1 min read

Կա՞ բացատրելու կարիք, որ այստեղ թիրախում միայն թվում է, թե Գարեգին Երկրորդն է

15/02/2026
1 min read

Արդյո՞ք փակ քննարկումներ են ընթանում, որպեսզի Թուրքիան TRIIP-ին «միանա Հայաստանի տարածքում՝ Կարս-Գյումրի-Երասխ գծով»

15/02/2026
1 min read

Փորձենք հասկանալ՝ կա՞ն արդյոք իրավիճակը փրկելու ելքեր

15/02/2026

1 min read

ՍԴ դատավորի պաշտոնում Հրայր Թովմասյանի լիազորությունները դադարեցվեցին

15/02/2026
1 min read

Աշտարակում բախվել են «Nissan»-ը և «Hyundai Elantra»-ն․ կա վիրավոր. Լուսանկար

15/02/2026
1 min read

Եպիսկոպոսները հավաքվելու են Ավստրիայում. առանց կաթողիկոսի՝ ժողովի կարգավիճակը փոխվում է. Տեր Նաթան

15/02/2026
1 min read

Ջերմաստիճանը կբարձրանա. առանձին շրջաններում սպասվում են ձյան և անձրևի տեսքով տեղումներ

15/02/2026