Ընդհանուր հիմքեր Չինաստանի հարցում. Վաշինգտոնը հակադարձում է ԵՄ-ի տեխնոլոգիական ինքնավարության ձգտմանը

ԱՄՆ բարձրաստիճան կիբերպաշտոնյան ասում է, որ ամերիկյան տեխնոլոգիաների մասին ենթադրությունը նույնքան ռիսկային է, որքան չինական տեխնոլոգիաները՝ «հսկայական կեղծ համարժեքություն»։
ՄՅՈՒՆԽԵՆ, Գերմանիա — ԱՄՆ պաշտոնյաները հակադարձել են Եվրոպայի կողմից տեխնոլոգիական ինքնիշխանության պահանջին՝ Ամերիկայից հստակ ուղերձով. դուք պետք է անհանգստանաք Չինաստանի մասին, ոչ թե մեզ համար։
Եվրամիությունը մշակում է ռազմավարություն՝ նվազեցնելու իր կախվածությունը օտարերկրյա տեխնոլոգիական մատակարարներից։ Դոնալդ Թրամփի վերադարձը պաշտոնի վրա կենտրոնացել է ամերիկյան ամպային հսկաների, Էլոն Մասկի Starlink-ի և X-ի և այլ ընկերությունների վրա, և եվրոպացի պաշտոնյաները ավելի ու ավելի են մտահոգված, որ Վաշինգտոնը չափազանց մեծ վերահսկողություն ունի Եվրոպայի թվային ենթակառուցվածքների նկատմամբ։
Մյունխենի անվտանգության համաժողովի շրջանակներում Գերմանիայում քաղաքական առաջնորդների և անվտանգության ու հետախուզության պաշտոնյաների հանդիպման ժամանակ Վաշինգտոնը փորձում էր հանգստացնել նյարդերը։ Այն միտքը, որ Թրամփը կարող է անջատել ինտերնետը, «հավաստի փաստարկ չէ», հինգշաբթի օրը լսարանին ասաց ԱՄՆ-ի ազգային կիբերտնօրեն Շոն Քեյրնքրոսը։
Եվրոպան և ԱՄՆ-ն «բախվում են նույն տեսակի սպառնալիքի և նույն սպառնալիքի գործողների հետ», – ասաց Քեյրնքրոսը, որը խորհրդատվություն է տրամադրում Թրամփին կիբերանվտանգության քաղաքականության հարցերով: Ամերիկայից կտրվելու փոխարեն, նա ասաց. «Կա մաքուր տեխնոլոգիական կույտ: Այն հիմնականում ամերիկյան է: Եվ կա նաև չինական տեխնոլոգիական կույտ»:
Պնդելը, որ ամերիկյան տեխնոլոգիաները նույնքան ռիսկային են, որքան չինական տեխնոլոգիաները, ըստ Քեյրնքրոսի, «հսկայական կեղծ համարժեքություն է»: «Անձնական տվյալները Միացյալ Նահանգներում չեն փոխանցվում նահանգ», – ասաց նա՝ հղում անելով այն մտահոգություններին, որ Պեկինի կառավարությունն ունի օրենքներ, որոնք պահանջում են ընկերություններից տվյալներ տրամադրել չինական հսկողության և լրտեսության նպատակներով:
Մտահոգությունները մեղմելու փորձը նշանակալի է, նույնիսկ եթե այն կարող է չփոխել Եվրոպայում ճանապարհորդության ուղղությունը: Եվրոպական հանձնաժողովը ցանկանում է խթանել տեղական տեխնոլոգիաները «տեխնոլոգիական ինքնիշխանության» փաթեթով այս գարնանը: Այն հունվարին ներկայացրեց կիբերանվտանգության առաջարկ, որը, եթե հաստատվի, կարող է օգտագործվել անվտանգության ռիսկեր ներկայացնող մատակարարներին վերացնելու համար, այդ թվում՝ Ամերիկայից:
«Մենք ցանկանում ենք ապահովել, որ չունենանք ռիսկային կախվածություններ կարևորագույն ոլորտների հարցում», – ուրբաթ օրը Մյունխենում տված հարցազրույցում ասել է Հանձնաժողովի գործադիր փոխնախագահ Հեննա Վիրկունենը: «Մենք սա տեսնում ենք արհեստական բանականության, քվանտային տեխնոլոգիաների և կիսահաղորդիչների մեջ. մենք ինքներս պետք է որոշակի մակարդակի կարողություններ ունենանք»։
Եվրոպայի փորձը՝ հրաժարվելու ԱՄՆ-ից կախվածությունից, թեև նոր չէ, վերջին ամիսներին աջակցություն է ստացել, քանի որ տրանսատլանտյան դաշինքը ճռռում էր: Փետրվարին անցկացված հարցումը ցույց է տվել, որ չորս երկրներում շատ ավելի շատ մարդիկ ԱՄՆ-ն նկարագրել են որպես անվստահելի դաշնակից, քան հուսալի, այդ թվում՝ Գերմանիայում հարցված մեծահասակների կեսը և Կանադայում 57 տոկոսը։
«ԱՄՆ-ի առաջնորդության հավակնությունը կասկածի տակ է առնվում, հնարավոր է՝ արդեն կորսված է», – ուրբաթ օրը համաժողովում ասել է Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը։
Եվրոպան դեռևս մշակում է, թե ինչպիսին կլինի տեխնոլոգիական ինքնիշխանություն կառուցելու ուժային փորձը, քանի որ այն բարեփոխում է ամեն ինչ՝ սկսած արդյունաբերական քաղաքականության ծրագրերից մինչև գնումների կանոններ, տվյալների և կիբերանվտանգության պահանջներ ընկերությունների և կառավարությունների համար։
Մյունխենում գտնվող եվրոպական կիբերանվտանգության բարձրաստիճան պաշտոնյաները ասել են, որ տեխնոլոգիական ինքնիշխանությունը չի նշանակում վստահելի գործընկերների հետ կապերի խզում։
Ֆրանսիայի ANSSI կիբերանվտանգության գործակալության տնօրեն Վինսենթ Շտրուբելը նշել է, որ ինքնիշխանությունը նշանակում է խուսափել այլուր սահմանված կանոններով կապված լինելուց։ «Խոսքը վերաբերում է ոչ եվրոպական երկրների կողմից տրամադրվող տեխնոլոգիաների հիման վրա ազդեցության որոշմանը», – հարցազրույցում ասել է Շտրուբելը։
«Խոսքը որևէ երկրի հետ բարեկամական կամ անբարյացակամ լինելու մասին չէ, այլ այն բանի գիտակցման մասին, որ մենք [ներկայումս] իրավունք չունենք այդ ազդեցության օգտագործման հարցում»։
Գերմանիայի BSI կիբերանվտանգության գործակալության ղեկավար Կլաուդիա Պլատները նշել է. «Մենք պետք է ավելի անկախ դառնանք։ Մենք պետք է ամրապնդենք մեր տեղական և եվրոպական արդյունաբերությունները… Մենք պետք է թվային առումով հաջողակ դառնանք, ինչը կարևոր է տնտեսական ուժի և անվտանգության համար»։
BSI-ն նախատեսում է փորձարկել մի քանի խոշոր տեխնոլոգիական ընկերությունների, այդ թվում՝ AWS-ի և Google-ի ինքնիշխան ամպային առաջարկները։ Փորձարկումը կուսումնասիրի, թե արդյոք եվրոպական ծառայությունները կարող են գործել անկախ մայր համակարգերից և կօգնի Գերմանիայի ազգային ամպային ռազմավարության մշակմանը։
Եվրոպայի՝ ԱՄՆ-ից հեռանալու ջանքերի քննադատները պնդում են, որ դա անխուսափելիորեն կհանգեցնի անվտանգության վատթարացման։
Recorded Future սպառնալիքների հետախուզական ընկերության գործադիր տնօրեն Քրիստոֆեր Ալբերգն ասել է, որ հասկանում է, որ ռազմական հրամանատարության և վերահսկողության նման բաները պետք է մնան ազգային, «սակայն եթե դուք սկսեք ընտրել ցածրորակ կիբերարտադրանքներ միայն ինքնիշխանության հասնելու համար, դուք կդառնաք թիվ 1 թիրախը, քանի որ սպառնալիքի գործողները կհայտնաբերեն խոցելիությունները»։
Ընդհանուր հիմքեր Չինաստանի հարցում
Մինչ ԱՄՆ-ի գերիշխող դիրքի շուրջ լարվածությունը շարունակվում է, Վաշինգտոնը և եվրոպական մայրաքաղաքները ընդհանուր հիմքեր ունեն չինական տեխնոլոգիաների վերաբերյալ զգուշության հարցում։
ԵՄ-ն մշակում է իրավական պահանջներ՝ չինական տեխնոլոգիաները կարևորագույն մատակարարման շղթաներից, այդ թվում՝ հեռահաղորդակցության ցանցերից, էներգետիկ ցանցերից, անվտանգության համակարգերից և երկաթուղիներից հեռացնելու համար։ Այդ քայլը առաջացրեց Չինաստանի կառավարության զայրույթը, որն այն անվանեց «բացահայտ պրոտեկցիոնիզմ»։
Միջոցառումներից շատերը արտացոլում են այն, ինչ ԱՄՆ իշխանությունները արել են վերջին տասնամյակում։ «ԱՄՆ-ն հասկանում է, թե ինչ է ազգային անվտանգությունը։ Նրանք չեն ուզում լսել. «ԱՄՆ-ն սպառնալիք է»։ Բայց նրանք հասկանում են դիմադրողականությունը», – ասաց ֆրանսիացի կիբերքաղաքականության խորհրդատու Սեբաստիան Գարնոն։
Թրամփը «Ամերիկան դնում է առաջին տեղում, և նույնը վերաբերում է կիբերտարածությանը», – ասաց Քեյրնքրոսը։ Սակայն, հավելեց նա, – «մենք չենք ուզում, որ Ամերիկան մենակ լինի։ Մենք ուզում ենք այդ գործընկերությունը»։
