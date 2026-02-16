Հունիսի 7-ին կայանալիք ԱԺ ընտրություններին ընտրական իրավունք ունի 2 միլիոն 489 հազար 31 քաղաքացի. ԿԸՀ

Միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայությունը հրապարակել է ընտրական իրավունք ունեցող քաղաքացիների թիվը։
Փետրվարի 11-ի դրությամբ հունիսի 7-ին կայանալիք ԱԺ ընտրություններին ընտրական իրավունք ունի 2 միլիոն 489 հազար 31 քաղաքացի, հայտնում են ԿԸՀ-ից:
Ընտրական իրավունք ունեցող քաղաքացիների թիվը, ըստ մարզերի և Երևանի վարչական շրջանների, կարող եք տեսնել այստեղ։
ԿԸՀ-ն հիշեցնում է, որ ընտրողների ռեգիստրը վարում է ՆԳՆ միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայությունը, և ընտրողների ցուցակին վերաբերելի խնդիրներով քաղաքացիները պետք է դիմեն լիազոր մարմնին։
