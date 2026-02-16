16/02/2026

EU – Armenia

ԵՄ խորհուրդը փետրվարի 24-ին կհաստատի Ուկրաինային 90 միլիարդ եվրոյի վարկը

infomitk@gmail.com 16/02/2026 1 min read
EM EU Ukraune

ԵՄ օրենսդրական փաթեթը, որը Ուկրաինային 2026-2027 թվականներին 90 միլիարդ եվրո վարկ կտրամադրի, վերջնականապես կհաստատի ԵՄ խորհուրդը փետրվարի 24-ին։

Այս մասին հայտնել է «Եվրոպական պրավդան»՝ հղում անելով ԵՄ բարձրաստիճան դիվանագետի։

«Մենք սպասում ենք, որ Ուկրաինային 2026 և 2027 թվականների ֆինանսական կարիքները հոգալու համար անհրաժեշտ օրենսդրական փաթեթի վերջնական ընդունումը կկայանա փետրվարի 24-ին Ընդհանուր գործերի խորհրդի նիստում»,- նշել է դիվանագետը։

Նա պարզաբանել է, որ այս հարցը կներառվի Ընդհանուր գործերի խորհրդի փետրվարի 24-ի օրակարգում որպես չքննարկվող կետ։

Որոշման ընդունման համար անհրաժեշտ է ԵՄ անդամ պետությունների որակյալ մեծամասնությունը։

«Ուկրաինան այս անհրաժեշտ միջոցները կստանա արդեն այս տարվա երկրորդ եռամսյակում»,- հավելել է դիվանագետը։

Բաց մի թողեք

cuyts
1 min read

«Սա վերջին մարտն է, Փեհլևին վերադառնում է». Իրանում կրկին խիստ անհանգիստ է

16/02/2026 infomitk@gmail.com
Rubio USA
1 min read

«Վաշինգտոնին վասալներ պետք չեն, այլ ուժեղ գործընկերներ». Ռուբիոն` Եվրոպային

16/02/2026 infomitk@gmail.com
dzerb
1 min read

Ձերբակալվել է Ուկրաինայի էներգետիկայի նախկին նախարարը. Լուսանկար

16/02/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

erexa brnutyun
1 min read

«Ես գնում եմ իմ երջանկության հետևից, ինձ չփնտրեք, բողոքն էլ հետ վերցրեք». նոր մանրամասներ 15–ամյա աղջկա առևшնգման դեպքից

16/02/2026 infomitk@gmail.com
EM EU Ukraune
1 min read

ԵՄ խորհուրդը փետրվարի 24-ին կհաստատի Ուկրաինային 90 միլիարդ եվրոյի վարկը

16/02/2026 infomitk@gmail.com
Yntrutyun
1 min read

Հունիսի 7-ին կայանալիք ԱԺ ընտրություններին ընտրական իրավունք ունի 2 միլիոն 489 հազար 31 քաղաքացի. ԿԸՀ

16/02/2026 infomitk@gmail.com
Mesrop Mesropyan
1 min read

Շուրջ 69 մլրդ դրամի ներդրում 2025-ին՝ էլեկտրաէներգետիկական, գազամատակարարման և ջրամատակարարման համակարգերում

16/02/2026 infomitk@gmail.com