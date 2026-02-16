ԵՄ խորհուրդը փետրվարի 24-ին կհաստատի Ուկրաինային 90 միլիարդ եվրոյի վարկը

ԵՄ օրենսդրական փաթեթը, որը Ուկրաինային 2026-2027 թվականներին 90 միլիարդ եվրո վարկ կտրամադրի, վերջնականապես կհաստատի ԵՄ խորհուրդը փետրվարի 24-ին։
Այս մասին հայտնել է «Եվրոպական պրավդան»՝ հղում անելով ԵՄ բարձրաստիճան դիվանագետի։
«Մենք սպասում ենք, որ Ուկրաինային 2026 և 2027 թվականների ֆինանսական կարիքները հոգալու համար անհրաժեշտ օրենսդրական փաթեթի վերջնական ընդունումը կկայանա փետրվարի 24-ին Ընդհանուր գործերի խորհրդի նիստում»,- նշել է դիվանագետը։
Նա պարզաբանել է, որ այս հարցը կներառվի Ընդհանուր գործերի խորհրդի փետրվարի 24-ի օրակարգում որպես չքննարկվող կետ։
Որոշման ընդունման համար անհրաժեշտ է ԵՄ անդամ պետությունների որակյալ մեծամասնությունը։
«Ուկրաինան այս անհրաժեշտ միջոցները կստանա արդեն այս տարվա երկրորդ եռամսյակում»,- հավելել է դիվանագետը։
