«Սա վերջին մարտն է, Փեհլևին վերադառնում է». Իրանում կրկին խիստ անհանգիստ է

Իրանի ընդդիմադիր գործիչները նոր բողոքի ցույցեր են կազմակերպել Թեհրանում և աշխարհի տարբեր քաղաքներում:
Փետրվարի 15-ի երեկոյան Իրանի մայրաքաղաքի մի քանի թաղամասերի բնակիչները իրենց պատշգամբներից վանկարկել են «Մահ Իսլամական Հանրապետությանը», «Մահ Խամենեիին» և «Կեցցե՛ շահը» կարգախոսներ, հաղորդում է Der Spiegel-ը:
Իրանից դուրս գործող անկախ Iran International հեռուստաալիքը հրապարակել է տեսանյութ, որտեղ երևում են բնակիչների խմբեր, որոնք վանկարկում են «Սա վերջին մարտն է, Փեհլևին վերադառնում է» և «Մահ Հեղափոխության պահապաններին»:
Նմանատիպ բողոքի ցույցեր են տեղի ունեցել նաև Իրանի մի շարք այլ քաղաքներում:
