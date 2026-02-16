16/02/2026

«Սա վերջին մարտն է, Փեհլևին վերադառնում է». Իրանում կրկին խիստ անհանգիստ է

Իրանի ընդդիմադիր գործիչները նոր բողոքի ցույցեր են կազմակերպել Թեհրանում և աշխարհի տարբեր քաղաքներում:

Փետրվարի 15-ի երեկոյան Իրանի մայրաքաղաքի մի քանի թաղամասերի բնակիչները իրենց պատշգամբներից վանկարկել են «Մահ Իսլամական Հանրապետությանը», «Մահ Խամենեիին» և «Կեցցե՛ շահը» կարգախոսներ, հաղորդում է Der Spiegel-ը:

Իրանից դուրս գործող անկախ Iran International հեռուստաալիքը հրապարակել է տեսանյութ, որտեղ երևում են բնակիչների խմբեր, որոնք վանկարկում են «Սա վերջին մարտն է, Փեհլևին վերադառնում է» և «Մահ Հեղափոխության պահապաններին»:

Նմանատիպ բողոքի ցույցեր են տեղի ունեցել նաև Իրանի մի շարք այլ քաղաքներում:

ԵՄ խորհուրդը փետրվարի 24-ին կհաստատի Ուկրաինային 90 միլիարդ եվրոյի վարկը

«Վաշինգտոնին վասալներ պետք չեն, այլ ուժեղ գործընկերներ». Ռուբիոն` Եվրոպային

Ձերբակալվել է Ուկրաինայի էներգետիկայի նախկին նախարարը. Լուսանկար

«Ես գնում եմ իմ երջանկության հետևից, ինձ չփնտրեք, բողոքն էլ հետ վերցրեք». նոր մանրամասներ 15–ամյա աղջկա առևшնգման դեպքից

Հունիսի 7-ին կայանալիք ԱԺ ընտրություններին ընտրական իրավունք ունի 2 միլիոն 489 հազար 31 քաղաքացի. ԿԸՀ

Շուրջ 69 մլրդ դրամի ներդրում 2025-ին՝ էլեկտրաէներգետիկական, գազամատակարարման և ջրամատակարարման համակարգերում

