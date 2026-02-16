TRIPP-ը նոր հնարավորություններ է ստեղծում միջտարածաշրջանային համագործակցության համար․ Հաջիև

Ադրբեջանը և Սերբիան՝ որպես ռազմավարական գործընկերներ և զարգացող միջին տերություններ, կարևոր դեր են խաղում նաև միջտարածաշրջանային համագործակցության մեջ:
Այս մասին սոցցանցի իր էջում գրել է Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմեթ Հաջիևը. «Ադրբեջանը գտնվում է համապատասխանաբար Հարավային Կովկասում/ավելի լայն Կասպյան տարածաշրջանում, իսկ Սերբիան՝ Բալկաններում»։
«Ադրբեջանը գտնվում է Հարավային Կովկասում և ավելի լայն Կասպյան տարածաշրջանում, մինչդեռ Սերբիան՝ Բալկաններում։ TRIPP նախաձեռնությունը բարենպաստ հնարավորություններ է ստեղծում Կասպյան/Կենտրոնական Ասիայի և Բալկանյան տարածաշրջանների միջև կապի ամրապնդման համար»:
