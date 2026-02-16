16/02/2026

EU – Armenia

TRIPP-ը նոր հնարավորություններ է ստեղծում միջտարածաշրջանային համագործակցության համար․ Հաջիև

Hajiyev

Ադրբեջանը և Սերբիան՝ որպես ռազմավարական գործընկերներ և զարգացող միջին տերություններ, կարևոր դեր են խաղում նաև միջտարածաշրջանային համագործակցության մեջ:

Այս մասին սոցցանցի իր էջում գրել է Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմեթ Հաջիևը. «Ադրբեջանը գտնվում է համապատասխանաբար Հարավային Կովկասում/ավելի լայն Կասպյան տարածաշրջանում, իսկ Սերբիան՝ Բալկաններում»։

«Ադրբեջանը գտնվում է Հարավային Կովկասում և ավելի լայն Կասպյան տարածաշրջանում, մինչդեռ Սերբիան՝ Բալկաններում։ TRIPP նախաձեռնությունը բարենպաստ հնարավորություններ է ստեղծում Կասպյան/Կենտրոնական Ասիայի և Բալկանյան տարածաշրջանների միջև կապի ամրապնդման համար»:

Շուրջ 69 մլրդ դրամի ներդրում 2025-ին՝ էլեկտրաէներգետիկական, գազամատակարարման և ջրամատակարարման համակարգերում

Իրանը սկսել է հրաժարվել ադրբեջանական ապրանքներից

Եվրոպայի միայնակ տնտեսությունը։ Քաղաքականության մշակողները շտապ պետք է ինտեգրեն ԵՄ միասնական շուկան

«Ես գնում եմ իմ երջանկության հետևից, ինձ չփնտրեք, բողոքն էլ հետ վերցրեք». նոր մանրամասներ 15–ամյա աղջկա առևшնգման դեպքից

ԵՄ խորհուրդը փետրվարի 24-ին կհաստատի Ուկրաինային 90 միլիարդ եվրոյի վարկը

Հունիսի 7-ին կայանալիք ԱԺ ընտրություններին ընտրական իրավունք ունի 2 միլիոն 489 հազար 31 քաղաքացի. ԿԸՀ

