Եվրոպայի միայնակ տնտեսությունը։ Քաղաքականության մշակողները շտապ պետք է ինտեգրեն ԵՄ միասնական շուկան

Սուրբ Վալենտինի օրը միլիարդավոր դոլարների առևտրային տոն է, որը պատասխանատու է բազմաթիվ փսխում առաջացնող հեռուստատեսային գովազդների, մի քանի տհաճ հոլիվուդյան ֆիլմերի և այսօր առավոտվա դրությամբ՝ մեկ կասկածելի լրատուի համար։
Բայց արդյո՞ք այն նաև սրում է այն մեկուսացումը, ռոմանտիկ կամ այլ, որը ենթադրաբար լուծվում է։ Սիրո փոխարեն, արդյո՞ք այս օրը մարդկանց ավելի միայնակ է զգացնում։
Պարզվում է, որ դրա համար ապացույցներ չկան, չնայած այն բանին, ինչ կարող են ձեզ ասել ինտերնետի որոշ մասեր։ Սակայն կան զգալի ապացույցներ, որ սոցիալական մեկուսացումը և դրա մերձավոր զարմիկը՝ միայնությունը, հոգեբանական, քաղաքական և ֆիզիկական քաոս են առաջացնում Եվրոպայում և աշխարհում։
«Փաստերը անհերքելի են. միայնությունը և սոցիալական մեկուսացումը հանրային առողջապահության լուրջ մարտահրավերներ են, և դրանք պետք է լուծվեն հիմա», – եզրակացրել է Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը (ԱՀԿ) անցյալ տարի հրապարակված նշանակալի զեկույցում։
Ուսումնասիրությունը պարզել է, որ աշխարհում մոտավորապես յուրաքանչյուր վեցերորդ մարդը և յուրաքանչյուր տասերորդ եվրոպացին միայնություն են զգացել վերջին տասնամյակի ընթացքում։ ԱՀԿ-ն միայնությունը կապել է նաև տարբեր ֆիզիկական և հոգեկան հիվանդությունների հետ, այդ թվում՝ սրտանոթային հիվանդությունների, շաքարախտի, դեպրեսիայի, անհանգստության և նևրոտիզմի հետ։ Միայնությունը կարող է նույնիսկ մահացու լինել՝ ամեն տարի սպանելով մոտ 871,000 մարդու։
Վերջերս կատարված այլ ուսումնասիրություններ կենտրոնացել են հատկապես այն տնտեսական ավերածությունների վրա, որոնք միայնությունը կարող է առաջացնել։ Մադրիդում գտնվող մի վերլուծական կենտրոն պարզել է, որ միայնության պատճառով առողջապահական ծախսերը և արտադրողականության կորուստները Իսպանիային տարեկան արժենում են 14 միլիարդ եվրո, կամ երկրի ՀՆԱ-ի 1.17%-ը։ Մինչդեռ, միայնության ամերիկյան տնտեսության վրա գնահատվող ազդեցությունը հասնում է մինչև կես տրիլիոն դոլարի։
Այնուամենայնիվ, շատ բան մնում է անհայտ։ Մի մեծ բացթողում այն է, թե արդյոք վերջին տարիներին միայնությունն աճել է, թե՞ 2020 թվականի համավարակի պատճառով առաջացած կարանտինները պարզապես գրավել են հետազոտողների ուշադրությունը երկարատև հասարակական անբարենպաստության նկատմամբ։
Այլ կերպ ասած՝ միայնությունը դառնում է ավելի մեծ խնդիր։ Կամ Covid-19-ը պարզապես մեզ ստիպեց նկատել այն։
ԱՀԿ-ն եզրակացրել է, որ «նախկին տվյալները չափազանց սահմանափակ են» այս հարցին պատասխանելու համար։ Սակայն շատ մասնագետներ կասկածում են, և վախենում են, որ երկարաժամկետ հասարակական միտումները, այդ թվում՝ բնակչության ծերացումը, միգրացիան (հատկապես երիտասարդ, միայնակ մարդկանց), սոցիալական ցանցերի օգտագործումը և հեռավար աշխատանքը կարող են լրջորեն սրել միայնության երևույթը առաջիկա տարիներին։
Ելք դաշինքի «Հորիզոն Եվրոպա» հետազոտական ծրագրի կողմից ֆինանսավորվող «Lonely-EU» նախաձեռնության քաղաքականության համակարգող Ջուդիթ Մերկիսը պնդում է, որ միայնության սոցիալ-տնտեսական հիմքերը ենթադրում են, որ այն չպետք է դիտարկվի որպես «անձնական ձախողում», այլ որպես «քաղաքականության արդյունք», որի համար մեծապես պատասխանատու են ԵՄ առաջնորդները, այդ թվում՝ Եվրահանձնաժողովի նախագահը։
«[Ուրսուլա] ֆոն դեր Լեյենը կենտրոնանում է պաշտպանության և տնտեսության վրա, երբ խոսում է Եվրոպայի ամրապնդման մասին», – ասում է նախկին սոցիալիստ եվրապատգամավորը։ «Սակայն եվրոպական դիմադրողականությունը սկսվում է սոցիալական կառուցվածքից… Միայնությունը խաթարում է ժողովրդավարական մասնակցությունը, տնտեսական արտադրողականությունը և այն համախմբվածությունը, որը նա ցանկանում է կառուցել։ Այն առանձին չէ նրա առաջնահերթություններից. այն է, ինչը դրանք հնարավոր է դարձնում»։
(Միայնակ) դրական կողմ
Այնուամենայնիվ, մասնագետները նաև զգուշացնում են միայնակ մարդկանց անարդարացիորեն պիտակավորելուց կամ կարծրատիպերից։
Օրինակ՝ լայնորեն գովազդվող «տղամարդկանց միայնության համաճարակը» առասպել է. անցյալ տարի Pew-ի հարցումը ցույց է տվել, որ տղամարդիկ, միջին հաշվով, նույնքան սոցիալապես մեկուսացված և ընկերներ չունեն, որքան կանայք: (Այնուամենայնիվ, միայնակ տղամարդիկ ավելի քիչ հակված են էմոցիոնալ կամ սոցիալական աջակցություն փնտրելու, քան միայնակ կանայք):
Ավելին, համաշխարհային բնակչության մի փոքր, բայց ոչ աննշան մասը, կարծես, մեծ մասամբ գոհ է շատ քիչ, եթե ընդհանրապես, սոցիալական շփում ունենալուց: Նրանք միայնակ են, բայց, կարծես, միայնակ չեն:
Իրականում, Լոնդոնի տնտեսագիտության դպրոցի և Պադովայի համալսարանի հետազոտողների կողմից 2021 թվականին անցկացված հետաքրքրաշարժ ուսումնասիրությունը, որը կատարվել է Լոնդոնի տնտեսագիտության դպրոցի և Պադովայի համալսարանի հետազոտողների կողմից, մոտավորապես այս տարբերակմանն էր հղում անում՝ պնդելու համար, որ միայնությունը, միայնակ ապրելու խիստ իմաստով, կապված է տնտեսական աճի ավելի բարձր տեմպերի հետ:
Վերլուծությունը, որը ուսումնասիրել է Եվրոպայի 139 շրջաններ Covid համավարակին նախորդող ժամանակահատվածում, պարզել է, որ միայնակ ապրելը «կարող է… լինել տնտեսական աճի էական շարժիչ ուժ եվրոպական տարածաշրջաններում»: Այնուամենայնիվ, միայնությունը, որը մոտավորապես սահմանվում է որպես սոցիալական փոխազդեցությունների ցանկալի քանակից կամ որակից պակաս ունենալու փորձ, կարող է «խաթարել» այս ազդեցությունը:
«Մենակության աճը, չնայած պոտենցիալ վնասակար հետևանքներ ունի առողջության, հոգեկան առողջության և սոցիալական համար՝ թե՛ անհատական մակարդակում, թե՛ ամբողջ հասարակության համար, նույն սպառնալիքը չի ներկայացնում տնտեսական տեսանկյունից», – եզրակացրել է այն։
Արդյո՞ք նախորդ հետազոտողները սխալվել են այն վնասի վերաբերյալ, որը կարող է պատճառել միայնությունը (որոշակի տեսակի)։ Եվ գուցե պե՞տք է ԵՄ քաղաքականության մշակողները խրախուսեն ավելի շատ մարդկանց միայնակ ապրել՝ դաշինքի անմխիթար տնտեսությունը խթանելու համար։
Երկու հարցերի պատասխանն էլ միանշանակ ոչ է։
Ինչպես ինքնին նշում է ուսումնասիրությունը, դրա արդյունքները պարզապես փոխկապակցված են, այլ ոչ թե պատճառահետևանքային։ Այլ կերպ ասած, Եվրոպայի այն շրջանները, որտեղ շատ մարդիկ ապրում են միայնակ, միջինում և մնացած բոլոր հավասար պայմաններում ավելի արագ են աճում, քան այն շրջանները, որտեղ շատերը չեն ապրում։ Սակայն սա չի նշանակում, որ միայնակ ապրելն է ավելի արագ աճի պատճառը, ինչպես որ զենքի կրակոցի ձայնը չի հանգեցնում որևէ մեկի մահվան։
Ավելին, դիտարկված փոխկապակցվածությունը, ինչպես ինքնին ենթադրում է զեկույցը, հավանաբար պայմանավորված է նրանով, որ միայնակ ապրող շատ մարդիկ երիտասարդ, բարձր առաջադիմություն ունեցող անհատներ են, ովքեր պատրաստ են և կարող են երկար ժամեր աշխատել։ (Ի դեպ, Բրյուսելը Եվրոպայի այն վայրերից մեկն է, որտեղ միայնակ ընտանիքների ամենաբարձր համամասնությունն է՝ մի փոքր պակաս քան 50%։)
Վերջապես, և ամենակարևորը՝ «այն, ինչ տնտեսապես փոխկապակցված է աճի հետ, պարտադիր չէ, որ սոցիալապես ցանկալի կամ անվճար լինի», ինչպես նշում է ուսումնասիրության համահեղինակներից մեկը՝ Քիարա Բուրլինան։
«Մեր արդյունքները չպետք է մեկնաբանվեն որպես միայնակ ապրելը խթանելու քաղաքականության առաջարկություն», – ասում է նա։ «Միայնակ անձից բաղկացած տնային տնտեսությունների բարձր տարածվածությունը կարող է մեծացնել բնակարանային ճնշումը, էներգիայի սպառումը և երկարատև խնամքի կարիքները, մասնավորապես՝ ծերացող հասարակություններում»։
Տնային կառուցվածքի որևէ կոնկրետ տեսակը խթանելու կամ խոչընդոտելու փոխարեն, քաղաքականության մշակողները պետք է կենտրոնանան «միայնության խնդիրը որպես կառուցվածքային գործոն լուծելու» վրա, ավելացնում է նա։
Մեր անիծյալ Վալենտինը
Սակայն սա անելը, հավանաբար, շատ հեռու կլինի պարզ լինելուց։ Իրականում, միայնության հիմնական պատճառներից մեկը, հավանաբար, մեր սեփական «սուպեր-տուրբո-ինդիվիդուալիստական» հասարակությունն է, ըստ ավստրիացի Եվրախորհրդարանի անդամ Էվելին Ռեգների, որը նույնպես մասնակցում է «Միայնակ-ԵՄ» նախագծին։
Այս գերինդիվիդուալիզմը մարդկանց արդյունավետորեն ասում է. «Դուք կարող եք ամեն ինչ անել ինքներդ, ձեզ ոչ ոք պետք չէ», – ասում է Ռեգները։ «Բայց մարդիկ կարիք ունեն այլ էակների»։
Այլ կերպ ասած, միայնության խնդիրը լուծելը կարող է պահանջել հիմնարար վերանայում այն մշակույթի, որը հնարավոր է դարձնում Վալենտինի օրվա կեղծ-հակամենության մղձավանջը։
Ակնհայտ է, որ սա, հավանաբար, որոշ ժամանակ կպահանջի։ Մինչ այդ, արդյո՞ք որևէ մեկը ազատ է այսօր երեկոյան միասին լինելու համար։
Տնտեսական նորությունների ամփոփում
Ֆրանսիան զիջում է «Արտադրված է Եվրոպայում» վեճում Գերմանիայի հետ։ Եվրոպայի ավանդական օրակարգի սահմանողները հինգշաբթի օրը կայացած ԵՄ գագաթնաժողովում հայտարարեցին մեկամսյա զինադադարի մասին՝ Եվրոպայի ճգնաժամային արդյունաբերությունները լավագույնս պաշտպանելու վերաբերյալ իրենց երկարատև վեճի շուրջ, որը մեծապես նպաստեց Բեռլինի ավելի շուկայական բնազդներին։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը, որը չորեքշաբթի օրը քննադատել էր Եվրոպայի «միամտությունը»՝ ներքին արդյունաբերությունը արտասահմանյան մրցակիցներից պաշտպանելու անկարողության համար, ասել է, որ մարտ ամսին կայանալիք հաջորդ գագաթնաժողովը «կորոշի», թե որ կոնկրետ ոլորտները կօգտվեն ազգային կառավարությունների արտոնյալ վերաբերմունքից։
Բաց մի թողեք
Կհաղթի՞ Վարշավան ԵՄ մաքսային գրասենյակի նստավայրի համար մրցույթում
Արդյո՞ք փակ քննարկումներ են ընթանում, որպեսզի Թուրքիան TRIIP-ին «միանա Հայաստանի տարածքում՝ Կարս-Գյումրի-Երասխ գծով»
Ռուսաստանը չի հրաժարվել դոլարից, բայց ԱՄՆ-ն ինքն է սահմանափակել այն օգտագործելու իրավունքը․ Պեսկով