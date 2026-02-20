20/02/2026

EU – Armenia

Ալիևի թիկնապահները Վաշինգտոնում ծեծի են ենթարկել ցուցարարների

infomitk@gmail.com 20/02/2026 1 min read
cec

Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի անվտանգության աշխատակիցները հարձակվել են Վաշինգտոնում ցույցի դուրս եկած ցուցարարների վրա, որոնք պահանջել էին ազատ արձակել ադրբեջանցի քաղբանտարկյալներին, հաղորդում է The Washington Post-ը:

«Ադրբեջանում քաղբանտարկյալներին ազատ արձակելու կոչ անող ցուցարարները հայտնել են, որ փետրվարի 19-ի կեսօրին իրենց վրա հարձակվել են նախագահ Իլհամ Ալիևի թիկնապահները Վաշինգտոնի «Waldorf Astoria» հյուրանոցի մոտ, որը գտնվում է Սպիտակ տնից մի քանի թաղամաս հեռավորության վրա»,- նշվում է հրապարակման մեջ։

Վաշինգտոնի ոստիկանությունը հարձակման մասին տեղեկատվությունը փոխանցել է Պետդեպարտամենտին։

ԱՄՆ-ում Ադրբեջանի դեսպանատունը չի արձագանքել մեղադրանքների վերաբերյալ մեկնաբանությունների խնդրանքին։

inqnatir
Ռուսական ռմբակոծիչներ են դիտարկվել ԱՄՆ սահմաններում, ինչ է կատարվում

20/02/2026 infomitk@gmail.com
Trump USA
ԱՄՆ զինված ուժերը պատրաստ են հարվածել Իրանին փետրվարի 21-ին․ CBS

20/02/2026 infomitk@gmail.com
zenq hrtir
Թրամփը դիտարկում է Իրանի միջուկային օբյեկտներին լայնամասշտաբ հարված հասցնելու հնարավորությունը. ABC News

20/02/2026 infomitk@gmail.com

HAK
Դրանով է սկսվում այն տասնամյակը, որն իր քաղաքական արդյունքներով հավասարը չունի ․․․

20/02/2026 infomitk@gmail.com
inqnatir
Ռուսական ռմբակոծիչներ են դիտարկվել ԱՄՆ սահմաններում, ինչ է կատարվում

20/02/2026 infomitk@gmail.com
Vtar kin
Խոշոր վթար՝ Բաղրամյան պողոտայում, բախվել են «Jeep», «Hongqi», «Chevrolet» և «Opel», 3 օտարերկրացիներ տեղափոխվել են հիվանդանոց․ Լուսանկար

20/02/2026 infomitk@gmail.com
Durov Telegram
Telegram-ը ստեղծել ու պահպանում է ենթակառուցվածք, որը թույլ է տալիս անօրինական կերպով տարածել ՌԴ քաղաքացիների անձնական տվյալները

20/02/2026 infomitk@gmail.com