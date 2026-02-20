Ալիևի թիկնապահները Վաշինգտոնում ծեծի են ենթարկել ցուցարարների

Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի անվտանգության աշխատակիցները հարձակվել են Վաշինգտոնում ցույցի դուրս եկած ցուցարարների վրա, որոնք պահանջել էին ազատ արձակել ադրբեջանցի քաղբանտարկյալներին, հաղորդում է The Washington Post-ը:
«Ադրբեջանում քաղբանտարկյալներին ազատ արձակելու կոչ անող ցուցարարները հայտնել են, որ փետրվարի 19-ի կեսօրին իրենց վրա հարձակվել են նախագահ Իլհամ Ալիևի թիկնապահները Վաշինգտոնի «Waldorf Astoria» հյուրանոցի մոտ, որը գտնվում է Սպիտակ տնից մի քանի թաղամաս հեռավորության վրա»,- նշվում է հրապարակման մեջ։
Վաշինգտոնի ոստիկանությունը հարձակման մասին տեղեկատվությունը փոխանցել է Պետդեպարտամենտին։
ԱՄՆ-ում Ադրբեջանի դեսպանատունը չի արձագանքել մեղադրանքների վերաբերյալ մեկնաբանությունների խնդրանքին։
Բաց մի թողեք
Ռուսական ռմբակոծիչներ են դիտարկվել ԱՄՆ սահմաններում, ինչ է կատարվում
ԱՄՆ զինված ուժերը պատրաստ են հարվածել Իրանին փետրվարի 21-ին․ CBS
Թրամփը դիտարկում է Իրանի միջուկային օբյեկտներին լայնամասշտաբ հարված հասցնելու հնարավորությունը. ABC News