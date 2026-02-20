Դպրոցի նկատմամբ հարուցվել և իրականացվել է վարչական վարույթ․ տնօրենին տրվել է կարգադրագիր

ՀՀ կրթության տեսչական մարմնից հայտնում են, որ դիմումատուն Հայաստանի Հանրապետության կրթության տեսչական մարմնի «Թեժ գիծ» հեռախոսակապով ներկայացրել է տեղեկատվություն՝ սովորողի իրավունքների հնարավոր խախտումների վերաբերյալ։
«Դիմումատուն նշել է, որ իր որդին դասերի ընթացքում երբեմն վատ է զգում և դուրս է գալիս դասասենյակից, սակայն բացակայած օրերին նշանակվում են ցածր գնահատականներ կամ գնահատականներ են նշանակվում առանց դաս պատասխանելու։
Դիմումում բարձրացվել են նաև հետևյալ հարցերը՝
ուսուցիչների կողմից տնային հանձնարարությունների կատարման նկատմամբ հետևողականության ապահովումը,
համապատասխան գրավոր աշխատանքների տրամադրումը,
ուսուցման գործընթացում հոգեբանի ներգրավման անհրաժեշտությունը՝ դասերի ընթացքում սովորողների հնարավոր ճնշված լինելու հանգամանքով պայմանավորված,
առարկայական ծրագրերի կատարման արդյունավետությունը, սովորողի նվազագույն գիտելիքների ապահովումը,
մշակութային միջոցառումների կազմակերպման հետևողականությունը։ Հիմք ընդունելով ներկայացված տեղեկատվությունը՝ Տեսչական մարմնի ղեկավարի հրամանով՝ դպրոցի նկատմամբ հարուցվել և իրականացվել է վարչական վարույթ։
Վարույթի ընթացքում որպես փորձագետ ներգրավվել է «Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի հոգեբանը։
Վարույթի ընթացքում ուսումնասիրվել են՝
էլեկտրոնային դասամատյանը,
դպրոցի ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների տարեկան պլանը,
դասալսումների արձանագրությունները,
սովորողի թեմատիկ և գործնական աշխատանքները,
դասղեկի աշխատանքային ծրագիրը և հաշվետվությունները,
դպրոցի և ծնողի միջև կնքված պայմանագիրը,
մեթոդական միավորումների արձանագրությունները։
Ուսումնասիրությամբ պարզվել է, որ սովորողի ամփոփիչ և գործնական գրավոր աշխատանքների գնահատականները համընկնում են էլեկտրոնային մատյանում գրանցված տվյալների հետ։ Մաթեմատիկայի ուսուցչի պարզաբանմամբ՝ «Հանրահաշիվ» առարկայից մեկ գնահատականի փոփոխությունը պայմանավորված է եղել նույն անունով երկու սովորողների առկայությամբ և կատարվել է սահմանված ժամկետում։ «Հասարակագիտություն» առարկայի մասով գնահատականի փոփոխություն չի արձանագրվել, իսկ բացակայությունը փոխարինվել է գնահատականով՝ գործող կարգին համապատասխան։ Տնային աշխատանքների և ուսուցման կազմակերպման հարցը դպրոցի տնօրենությունը պարզաբանել է, որ «Իմ դպրոց» հարթակում տնային հանձնարարությունների տեղադրումը պարտադիր չէ։
Պարտադիր է էլեկտրոնային մատյանի լրացումը emis.am կայքի «Էլեկտրոնային օրագիր» բաժնում, որտեղ արտացոլվում են դասի թեմաները, տնային հանձնարարությունները, գնահատականները և բացակայությունները։ Ուսուցիչները ներկայացրել են, որ կիրառվում են քարտային և թեմատիկ մեթոդներ, տրամադրվում են գրավոր առաջադրանքներ, իրականացվում են փոխադարձ դասալսումներ և վերահսկողություն մեթոդական միավորումների շրջանակում։
Ուսումնասիրությամբ պարզվել է, որ դպրոցում հոգեբանի հաստիքը թափուր է։ Սովորողների շրջանում իրականացված հարցաթերթիկների կիրառման արդյունքներով՝
սովորողների 50 %-ը կիրառվող մեթոդը գնահատել է արդյունավետ,
50 %-ը՝ քիչ արդյունավետ,
բոլոր 14 սովորողները դպրոցը գնահատել են որպես ապահով միջավայր։
Սովորողների ճնշված լինելու վերաբերյալ փաստական տվյալներ չեն արձանագրվել։ Վարույթի ընթացքում հաստատվել է, որ դպրոցում հոգեբանի հաստիքը թափուր է, ինչի հետևանքով չեն իրականացվում հոգեբանի պաշտոնին վերապահված գործառույթները։
Վերոնշյալը հակասում է ՀՀ կառավարության 2023 թվականի փետրվարի 16-ի N 216-Ն որոշմամբ հաստատված հավելված N 1-ի պահանջներին մանկավարժական աշխատողների պաշտոնների անվանացանկի և պաշտոնային պարտականությունների մասով։ Միաժամանակ վարույթի ընթացքում սովորողի գնահատման գործընթացում իրավական նորմերի խախտումներ չեն արձանագրվել։
Հիմք ընդունելով վերոգրյալը և ղեկավարվելով «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» օրենքի 53-րդ հոդվածով և 54-րդ հոդվածի 1-ին մասով՝ ուսումնական հաստատությանը, ի դեմս տնօրենի, տրվել է կարգադրագիր՝ կազմակերպել աշխատանք սովորողի և նրա ծնողի հետ՝ սովորողի կրթական առաջընթացին աջակցելու և համագործակցությունն ամրապնդելու նպատակով, կազմակերպել ծնողական ժողով՝ պարզելու կիրառվող ուսուցման մեթոդների վերաբերյալ ծնողների դիրքորոշումները և ապահովելու արդյունավետ հաղորդակցություն, ապահովել դպրոցում հոգեբանի հաստիքի համալրումը՝ ուսուցման գործընթացում սովորողներին մասնագիտական աջակցություն տրամադրելու նպատակով»,- ասվում է հաղորդագրության մեջ:
Բաց մի թողեք
Անհրաժեշտ է ամեն կերպ քաջալերել ուսուցչի առաքինի նկարագիրը
Անսպասելիորեն կյանքից հեռացել է մեր դպրոցի 11-րդ դասարանի աշակերտ Ազատ Հակոբյանը․ Լուսանկար
Անգլերենի թեստերում եղել է խոտան. ովքեր համաձայն չեն արդյունքի հետ, կարող են մասնակցել նոր քննության. ԿԳՄՍՆ