Փետրվարի 23-ի աստղագուշակ․ Նախկինում լարված հարաբերությունները ավելի հանգիստ ու ներդաշնակ կդառնան

ԽՈՅ (Aries, 21.III–20.IV)
Պահի ցանկություններով մի առաջնորդվեք. այսօր դրանք ձեզ կարող են չափազանց հեռուն տանել: Ռիսկային գործ ստանձնելուց առաջ երկար մտածեք: Եթե այսօր զգույշ լինեք, ապա ավելի ուշ դեռ շատ շնորհակալ կլինեք ձեզ դրա համար: Օգտակար կլինի հին ծանոթների խորհուրդները լսելը: Ձեզ համար թանկ մարդիկ կհուշեն ձեզ, թե ինչպես է պետք գործել:
Աշխատանքի մեջ նկատելի հաջողությունների կհասնեն այն Խոյերը, որոնք կաշխատեն օգտվել նոր հնարավորություններից: Օրը հարմար կլինի փորձված համախոհների հետ անսովոր ու հետաքրքիր գործ ստանձնելու համար:
ՑՈՒԼ (Taurus, 21.IV–21.V)
Օրը բարենպաստ կլինի հանդիպումների և ծանոթությունների համար: Դուք շատերի վրա լավ տպավորություն կթողնեք, մոտեցում կգտնեք այն մարդկանց, որոնց հետ շփվելը նախկինում դժվար էր: Չի բացառվում ռոմանտիկ պատմության սկիզբը: Այն վառ, ոգեշնչող կլինի և կարևոր դեր կխաղա ձեր կյանքում:
Կարող եք զբաղվել փաստաթղթերի ձևակերպմամբ, դիմել պետկազմակերպություններին. այստեղ լուրջ խնդիրներ չեն առաջանա: Օրվա երկրորդ կեսը դրամական մուտքեր է խոստանում: Շահավետ գործարքներ կնքելու շանս կլինի:
ԵՐԿՎՈՐՅԱԿՆԵՐ (Gemini, 22.V–21.VI)
Օրը լավ նորություններ կբերի: Չեն բացառվում նաև աշխատանքի հետ կապված հետաքրքիր առաջարկները: Ամենայն հավանականությամբ դուք դրանց առանց երկար մտածելու կհամաձայնեք ու չեք զղջա դրա համար: Պարզ կդառնա՝ ինչպես լուծել ավելի վաղ ծագած խնդիրները, և դուք ժամանակը զուր չեք վատնի: Օգտակար կլինի գործերում նախաձեռնող լինելը: Ձեր գաղափարներն աջակցություն կստանան:
Զգույշ պետք է լինեն այն Երկվորյակները, որոնք այսօր կաշխատեն բարդ գործիքների հետ: Ուշադիր պիտի լինեն նաև նրանք, ովքեր աշխատավայրի կամ տան համար տեխնիկա են գնելու. վտանգ կա՝ սխալ ընտրություն անեք:
ԽԵՑԳԵՏԻՆ (Cancer, 22.VI–22.VII)
Այսօր ձեզ շատ պետք կգա շրջապատողներին դուր գալու, նոր ծանոթների վրա լավ տպավորություն թողնելու ունակությունը: Մարդիկ, որոնք նախկինում տհաճությամբ են կապի դուրս եկել, ձեր հանդեպ համակրանքով կլցվեն ու շատ հարցերում կօգնեն: Հավանական է ընկերական կամ ռոմանտիկ հարաբերությունների սկիզբ:
Անսովոր գաղափարներ կհայտնվեն, և դուք կուզենաք միանգամից կյանքի կոչել դրանք: Դրա համար բարենպաստ պայմաններ կստեղծվեն, այնպես որ, ժամանակը զուր մի վատնեք: Օրը հաջող կլինի ֆինանսների տեսանկյունից. հավանական են դրամական մուտքեր, այդ թվում՝ լրիվ անսպասելի:
ԱՌՅՈՒԾ (Leo, 23.VII–23.VIII)
Օրը հազիվ թե լրիվ անամպ լինի, բայց դուք առաջ եկած բոլոր դժվարությունները կհաղթահարեք: Կօգնի ավելի վաղ ձեռք բերած փորձը: Դրա շնորհիվ դուք նույնիսկ փոքրիկ սխալներ չեք անի, արագ կկողմնորոշվեք ոչ միանշանակ իրավիճակում: Շրջապատողները սովորականից հաճախ կդիմեն ձեզ խորհուրդների խնդրանքով ու նույնիսկ կհետևեն դրանց:
Աշխատանքի մեջ հաջողությունների հասնելը դժվար չի լինի. դուք ժամանակին նախաձեռնող կլինեք, նպատակին տանող ամենակարճ ճամփան կգտնեք: Իրենց մասին կարող են հիշեցնել հին ծանոթները: Նրանցից հետաքրքիր բաներ կիմանաք:
ԿՈՒՅՍ (Virgo, 24.VIII–23.IX)
Աշխատեք օրվա բացած հնարավորությունները բաց չթողնել: Սա այն հազվադեպ պահերից է, երբ կարելի է եթե ոչ կյանքն արմատապես փոխել, ապա գոնե նրանում ինչ-որ նոր բան մտցնել: Շատ Կույսերի ինտուիցիան կհուշի, թե ինչպես է պետք գործել: Ավելի ուշ նշանի ներկայացուցիչները իրենք իրենց դեռ շատ շնորհակալ կլինեն, որ լսել են նրա հուշումները:
Ինքնատիրապետումը պահպանելը սովորականից բարդ կլինի: Բայց դուք կաշխատեք հույզերի ազդեցության տակ չմտածված արարքներ չգործել: Ամենալարված պահերին կարող եք դիմել ընկերներին ու մյուս մտերիմներին. նրանք ձեզ կաջակցեն:
ԿՇԵՌՔ (Libra, 24.IX–23.X)
Օրը հրաշալի կլինի գործընկերների հետ հանդիպելու, աշխատանքի և բիզնեսի հետ կապված ցանկացած հարց քննարկելու համար: Ձեր գաղափարները շատերին դուր կգան, շատերը կուզենան մասնակցել դրանց իրագործմանը: Հնարավոր է հաճելի ծանոթություն, որը կարևոր դեր կխաղա ձեր կյանքում:
Եթե այսօր սկսեք նոր բան սովորել, ապա արագ կհասնեք առաջին հաջողություններին: Հեշտությամբ նոր տեղեկատվությունը կմտապահեք, գլուխ կհանեք այն հարցերից, որոնց մասին նախկինում միայն մոտավոր պատկերացում ունեիք: Լավ կանցնեն ուղևորությունները, նույնիսկ եթե դրանց մասին որոշումը վերջին պահին ընդունած լինեք ու շտապելով ճամփա ընկնեք:
ԿԱՐԻՃ (Scorpius, 24.X–22.XI)
Ինքնուրույն գործեք. այսօր դա ավելի հեշտ, հաճելի և արդյունավետ կլինի, քան ինչ-որ մեկի հետ ջանքերը միավորելու մասին պայմանավորվելը: Նույնիսկ բարդ իրավիճակներում կարող եք առանց օգնության ամեն ինչ անել, եթե լսեք ինտուիցիայի հուշումները: Հենց այն ձեզ կհուշի՝ ինչպես է լավ գործել, ինչ ձեռնարկել առաջին հերթին:
Հնարավոր են հաջող զուգադիպություններ, զարմանալի պատահարներ, որոնք ձեզ հետաքրքիր մտքեր կտան: Որոշ Կարիճներ գայթակղիչ առաջարկներ կստանան և իհարկե չեն ուզենա մերժել դրանք:
ԱՂԵՂՆԱՎՈՐ (Sagittarius, 23.XI–21.XII)
Օրն անսովոր ծանոթություններ ու հանդիպումներ է խոստանում, որոնք երկար ժամանակ կհիշվեն: Դուք հեշտությամբ լեզու կգտնեք նույնիսկ նրանց հետ, ովքեր ընդհանրապես նման չեն ձեզ, այլ կերպ են նայում աշխարհին ու լրիվ այլ բաներով են հետաքրքրվում: Բայց այդ ամենը չի խանգարի փոխադարձ համակրանքին, որից էլ կարող են գործնական ու ընկերական հարաբերություններ սկսվել:
Նոր գաղափարներ կհայտնվեն: Սակայն դրանք կյանքի կոչելու հարցում լավ է չշտապեք: Այսօր ձեզ համար հեշտ չի լինի հասկանալը, թե ինչը կարելի է իրագործել, իսկ ինչը այդպես էլ ֆանտազիա կմնա:
ԱՅԾԵՂՋՅՈՒՐ (Capricornus, 22.XII-20.I)
Ամենահասարակ օրը չի լինելու, սակայն ձեզ վախեցնող դժվարություններ այն հաստատ չի բերի: Կարող եք նոր գործեր ստանձնել, որոնց շնորհիվ և՛ շատ բան կսովորեք, և՛ նոր ծանոթություններ կհաստատեք: Որոշ Այծեղջյուրներ կհանդիպեն մարդկանց, որոնք շուտով նրանց ամենահուսալի գործընկերները կդառնան:
Հավանական են տարաձայնություններ մտերիմների հետ: Դրանք հազիվ թե լուրջ լինեն, այնպես որ, դուք կգտնեք սուր անկյունները հարթելու, բոլորի հետ լավ հարաբերություններ պահպանելու, կոնֆլիկտից խուսափելու ձևը: Երեկոյան հաճելի իրադարձություններ տեղի կունենան, հարաբերություններում ներդաշնակությունն էլ կվերականգնվի:
ՋՐՀՈՍ (Aquarius, 21.I–19.II)
Դուք շատ բան կհասցնեք անել, եթե հետևողականորեն գործեք, չփորձեք մի քանի խնդիր միաժամանակ լուծել: Աշխատեք խուսափել խառնաշփոթից ու շտապողականությունից, ինչպես նաև հիշել ձեր ծրագրերի ու նպատակների մասին: Շրջապատողները չեն կարողանա շեղել, խճճել, կասկածելի նախագծերի մեջ ներքաշել ձեզ:
Աշխատեք մանրուքների պատճառով չանհանգստանալ, սրտին մոտ չընդունել թյուրիմացությունները: Օրվա ընթացքը կախված կլինի դրական տրամադրվելու, լավատեսությունն ու սեփական ուժերի հանդեպ վստահությունը պահպանելու ձեր ունակությունից:
ՁԿՆԵՐ (Pisces, 20.II–20.III)
Հարմար օր է գործերում նախաձեռնող լինելու, նոր բան ստանձնելու համար: Ինտուիցիան ձեզ կհուշի՝ ինչպես հաջողության հասնել: Նույնիսկ բարդ առաջադրանքներից արագ գլուխ կհանեք, և դա ուժեղ տպավորություն կթողնի շրջապատողների վրա: Չեն բացառվում ծանոթությունները, որոնցից ընկերական հարաբերություններ կամ երկարատև համագործակցություն կսկսվի:
Հեշտությամբ ընդհանուր լեզու կգտնեք շրջապատողների հետ, կկարողանաք պայմանավորվել նույնիսկ նրանց հետ, ում հետ առաջ հաշտ չէիք: Նախկինում լարված հարաբերությունները ավելի հանգիստ ու ներդաշնակ կդառնան:
