Մտադիր էին սպանել նախագահին ու նրա ընտանիքի անդամներին․ Հնչեղ բացահայտում

Սերբիայի ոստիկանությունը ձերբակալել է երկու տղամարդու՝ հանրապետության նախագահ Ալեքսանդր Վուչիչի և նրա ընտանիքի դեմ մահափորձ ծրագրելու կասկածանքով, հաղորդում է Սերբիայի ՆԳՆ մամուլի ծառայությունը։
Կասկածյալները ձերբակալվել են ՆԳՆ-ի և Անվտանգության և տեղեկատվության գործակալության կողմից Կրալևո քաղաքում համատեղ անցկացված հատուկ գործողության ընթացքում։
Նրանք Դ.Ռ.-ն (51) և Մ.Ռ.-ն (43) են, երկուսն էլ տեղացի բնակիչներ։ Նրանք կասկածվում են 2025 թվականի դեկտեմբերից մինչև 2026 թվականի փետրվարը սերբ առաջնորդի և նրա ընտանիքի դեմ մահափորձ կատարելու միջոցով սահմանադրական կարգը տապալելու և կառավարությունը փոխելու դավադրություն նախապատրաստելու մեջ։
«Կասկածյալները կալանքի տակ կպահվեն մինչև 48 ժամ և, քրեական մեղադրանք ներկայացնելուց հետո, կբերվեն Կրալևոյի Գերագույն դատախազություն», – նշվում է հայտարարության մեջ։
