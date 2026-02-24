26/02/2026

EU – Armenia

Մտադիր էին սպանել նախագահին ու նրա ընտանիքի անդամներին․ Հնչեղ բացահայտում

infomitk@gmail.com 24/02/2026 1 min read

Սերբիայի ոստիկանությունը ձերբակալել է երկու տղամարդու՝ հանրապետության նախագահ Ալեքսանդր Վուչիչի և նրա ընտանիքի դեմ մահափորձ ծրագրելու կասկածանքով, հաղորդում է Սերբիայի ՆԳՆ մամուլի ծառայությունը։

Կասկածյալները ձերբակալվել են ՆԳՆ-ի և Անվտանգության և տեղեկատվության գործակալության կողմից Կրալևո քաղաքում համատեղ անցկացված հատուկ գործողության ընթացքում։

Նրանք Դ.Ռ.-ն (51) և Մ.Ռ.-ն (43) են, երկուսն էլ տեղացի բնակիչներ։ Նրանք կասկածվում են 2025 թվականի դեկտեմբերից մինչև 2026 թվականի փետրվարը սերբ առաջնորդի և նրա ընտանիքի դեմ մահափորձ կատարելու միջոցով սահմանադրական կարգը տապալելու և կառավարությունը փոխելու դավադրություն նախապատրաստելու մեջ։

«Կասկածյալները կալանքի տակ կպահվեն մինչև 48 ժամ և, քրեական մեղադրանք ներկայացնելուց հետո, կբերվեն Կրալևոյի Գերագույն դատախազություն», – նշվում է հայտարարության մեջ։

Մտադիր էին սպանել նախագահին և նրա ընտանիքի անդամներին․ հնչեղ բացահայտում

Բաց մի թողեք

1 min read

Իրանը շարունակում է ներդրումներ անել հեռահար հրթիռների արտադրության մեջ. սա լուրջ սպառնալիք է. Ռուբիո

26/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ցանկանում են ավելի շատ փող հատկացնել Ուկրաինային, քան հատկացվել է մինչեւ հիմա եւ նույնիսկ ավելին, քան նախատեսված է եղել

24/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ուկրաինայի նախագահը բացահայտել էր, որ 2 տարի ապրել է բունկերում

24/02/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Հայտնաբերե՞լ են ընտանիքից գումար գողացած և «ձյունանուշիկի» հետ մեկնած տղամարդուն

26/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ալիևը չի մասնակցի Երևանում կայանալիք Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովին

26/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իրանը շարունակում է ներդրումներ անել հեռահար հրթիռների արտադրության մեջ. սա լուրջ սպառնալիք է. Ռուբիո

26/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Արաբկիրի «Երևան Սիթի»-ի հարևանությամբ հայտնաբերվել է տղամարդու մարմին

26/02/2026 infomitk@gmail.com