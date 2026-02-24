24/02/2026

EU – Armenia

Ցանկանում են ավելի շատ փող հատկացնել Ուկրաինային, քան հատկացվել է մինչեւ հիմա եւ նույնիսկ ավելին, քան նախատեսված է եղել

Հունգարիան դեմ է հանդես գալու Եվրամիության ցանկացած նախագծի, որը ուղղված է լինելու Ուկրաինայում ռազմական հակամարտության շարունակմանը, այդ թվում նաեւ՝ եվրոպացի զինվորականներին այդ երկիր ուղարկելուն։

Այս մասին հայտարարել է Հունգարիայի ԱԳ նախարար Պետեր Սիյարտոն։

Բրյուսելում՝ ԵՄ անդամ երկրների իր մյուս պաշտոնակիցների հետ միասին կոնֆերանսի մասնակցող Սիյարտոն ասել է, որ վերստին ի ցույց դրվեց Եվրամիության առաջնորդների «ռազմական ֆանատիզմը» կոնֆերանսի ընթացքում։

Այսօրվա նիստից կարելի է չորս եզրակացություն անել՝

1․ եվրոպացիները պատրաստվում են երկարատեւ պատերազմի

2. եվրոպացիները ցանկանում են որքան հնարավոր է արագ իրենց զորակազմերն ուղարկել Ուկրաինա

3․ եվրոպացիները ցանկանում են ավելի շատ փող հատկացնել Ուկրաինային, քան հատկացվել է մինչեւ հիմա եւ նույնիսկ ավելին, քան նախատեսված է եղել

4․ եվրոպացիները խոսում են Ուկրաինայի՝ ԵՄ անդամակցության մասին որպես անխուսափելի մի բանի»,- արձանագրել է հունգարական պետության արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը։

Այդ չորս կետերով էլ Բուդապեշտը պատասխանում է «ոչ»-ով։ «Մենք ամենօրյա ռեժիմով բոլոր ջանքերը ներդնելու ենք, որպեսզի Հունգարիան զերծ մնա պատերազմից»,- շեշտել է նախարար Սիյարտոն, նկատելով, որ հունգարական կառավարությունը չի ֆինանսավորելու Ուկրաինային եւ չի ուղարկելու այնտեղ իր զինվորներին։

