01/03/2026

Դուբայի օդանավակայանը ենթարկվել է Իրանի կողմից ԱԹՍ հարձակման. ինչ իրավիճակ է

Դուբայի միջազգային օդանավակայանը ենթարկվել է անօդաչու թռչող սարքի հարվածի։ Ականատեսները սոցիալական ցանցերում հրապարակում են ավերածությունների և ուղևորների տարհանման կադրեր։

Ավելի վաղ ԱՄԷ իշխանությունները զգուշացրել էին հնարավոր հրթիռային հարձակումների մասին՝ մարդկանց խնդրելով լքել բաց տարածքները, հեռու մնալ պատուհաններից և գնալ ապաստարաններ։

Չեղարկվել են Դուբայից և ԱՄԷ մյուս քաղաքաներից չվերթերը, այդ թվում՝ դեպի Երևան: Այնտեղ գտնվող այլ երկրների քաղաքացիների տարհանման ուղիների մասին տեղեկատվություն առայժմ չի հրապարակվել:

Արաբական Միացյալ Էմիրություններից և Կատարից դեպի Հայաստան նախատեսված 6 չվերթ չի կայանա:

Մերձավոր Արևելքում իրավիճակի պատճառով չեղյալ են հայտարարվել՝ Աբու Դաբի (AirArabia), Դուբայ (FlyDubai և Emirates, երեք չվերթ), Շարժա (AirArabia), Դոհա (Qatar Airways) չվերթերը։

