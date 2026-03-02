02/03/2026

EU – Armenia

Խոշոր վթար՝ Վանաձորում, բախվել են «Opel»-ներ, 9 վիրավnր կա․ Լուսանկար

infomitk@gmail.com 02/03/2026 1 min read

Այսօր՝ մարտի 2-ին, խոշոր ավտովթար է տեղի ունեցել Լոռու մարզում։

Ժամը 10:50-ի սահմաններում Վանաձոր քաղաքի Դեմիրճյան փողոցում բախվել են «Opel Zafira» և «Opel Vectra» մակնիշի ավտոմեքենաները։

Ինչպես հայտնում է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, վթարի հետևանքով 9 հոգի տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել են «Վանաձոր» բժշկական կենտրոն։ Վիրավորների մի մասին հիվանդանոց են տեղափոխել քաղաքացիները՝ իրենց ավտոմեքենաներով։

Վթարի փաստով քննչական վարչությունում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ:

Blog Image

