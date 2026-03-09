Թրամփի որդիները ներդրումներ են կատարում ԱԹՍ նոր ընկերությունում. WSJ. Լուսանկար

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի որդիները՝ Էրիկ Թրամփը և Դոնալդ Թրամփ կրտսերը, ներդրումներ կկատարեն անօդաչու թռչող սարքերի նոր ընկերությունում՝ Powerus-ում, գրել է «The Wall Street Journal»-ը։
Powerus-ը նպատակ ունի բավարարել Պենտագոնի աճող պահանջարկը և լրացնել ԱՄՆ ներմուծվող նոր չինական անօդաչու թռչող սարքերի արգելքի պատճառով ստեղծված բացը։ Powerus-ը հայտարարել է ուկրաինական անօդաչու թռչող սարքերի տեխնոլոգիա ձեռք բերելու և այն ԱՄՆ զինվորականներին վաճառելու ծրագրերի մասին։
Powerus-ի ներկայացուցիչները հայտարարել են, որ միավորվում են Թրամփի կողմից աջակցվող գոլֆի դաշտերի հանրային առևտրով զբաղվող ընկերության հետ։ Հակադարձ միավորման արդյունքում Powerus-ը առաջիկա ամիսներին կգրանցվի Nasdaq ֆոնդային բորսայում։
Գործարքի ներդրողների թվում են Թրամփի ներդրումային ընկերություններից մեկը՝ American Ventures-ը, և անօդաչու թռչող սարքերի բաղադրիչների արտադրող «Unusual Machines» (UMAC)-ը, որի բաժնետեր և խորհրդատվական խորհրդի անդամ է Դոնալդ Թրամփ կրտսերը։ Powerus-ը նաև «Unusual Machines»-ի հաճախորդ է։ Գ
ործարքին մասնակցում է նաև «Dominari Securities» ներդրումային բանկը, որին աջակցում են Թրամփ եղբայրները։ Բացի այդ, ակտիվների կառավարիչ Կորեայի կորպորատիվ կառավարման բարելավման հիմնադրամը ներդրել է 50 միլիոն դոլար։
