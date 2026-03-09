ԵՄ վերազինումը փորձարկում է կայունությունն ու վստահությունը Արևմտյան Բալկաններում

Սերբիան և Կոսովոն վերազինվում են Եվրոպայի ավելի լայն պաշտպանական փոփոխությունների ֆոնին:
Քանի որ Եվրոպան արագորեն վերազինվում է Ուկրաինայում և Մերձավոր Արևելքում տեղի ունեցած պատերազմներին ի պատասխան, Արևմտյան Բալկանների երկրները հասանելիություն են ստանում նոր զենքերի, սակայն տարածաշրջանում զենքի գնումների աճը վտանգում է վերականգնել հին լարվածությունը:
Բալկանյան տարածաշրջանը, որը 1990-ականներին պատերազմների մեջ էր, ծանոթ է հարևանների միջև զինված հակամարտություններին: Այժմ այս ԵՄ թեկնածու երկրները համալրում են իրենց զինանոցները, նույնիսկ այն դեպքում, երբ հարևանների միջև չլուծված վեճերը շարունակվում են՝ փորձության ենթարկելով տարածաշրջանային կայունությունը: Բրյուսելին այժմ հանձնարարված է խորացնել իր անվտանգության դերը՝ առանց նոր խզումներ առաջացնելու պատմական հակամարտություններից դեռևս վերքեր կրող տարածաշրջանում:
«Կրկնվող լարվածությունն ու ինստիտուցիոնալ մասնատումը հազվադեպ են մնում տեղական մակարդակով», – ասվում է Փարիզում գտնվող Եվրոպական անվտանգության ուսումնասիրությունների ինստիտուտի կողմից ԵՄ ընդլայնման վերաբերյալ վերջերս հրապարակված քաղաքականության համառոտագրում, որտեղ ավելացվում է, որ տարածաշրջանում տեղի ունեցող իրադարձությունները «փորձարկում են ԵՄ համախմբվածությունը»։
Ռուսաստանի կողմից 2022 թվականին Ուկրաինա լայնածավալ ներխուժմանը ի պատասխան՝ ԵՄ-ն և ՆԱՏՕ-ն սկսեցին ֆինանսավորում տրամադրել Եվրոպայի պաշտպանությունը ամրապնդելու համար։ Դա ներառում է այնպիսի ծրագրեր, ինչպիսիք են «Եվրոպայի համար անվտանգության գործողություն» (SAFE) վարկային ծրագիրը, որին մասնակցում է ԵՄ անդամ պետություն Խորվաթիան, և ՆԱՏՕ-ի 90 միլիոն եվրոյի խաղաղության հիմնադրամը, որը անվտանգության ֆինանսավորում է տրամադրում Ալբանիային, Հյուսիսային Մակեդոնիային, Բոսնիա և Հերցեգովինային և Չեռնոգորիային։
Այս գործիքները Բրյուսելին որոշակի լծակներ են տալիս մասնակից երկրների պաշտպանական առաջնահերթությունների նկատմամբ։ Այնուամենայնիվ, Սերբիան և Կոսովոն նույնպես շարունակում են ընդլայնել իրենց զինված ուժերը առանց Արևմուտքի աջակցության։ Երկուսի միջև ռազմական մրցակցությունը ծավալվում է Եվրոպայի ավելի լայն պաշտպանական տեղաշարժի հետ մեկտեղ, քանի որ ԵՄ-ն ընդլայնում է անվտանգության աջակցությունը թեկնածու երկրներին։
Որո՞նք են Սերբիայի մտադրությունները
Սերբիայի բարձր պաշտպանական ծախսերը, Չինաստանի հետ համատեղ զորավարժությունները և բարդ զենքի գործարքները հարցեր են առաջացրել երկրի երկարաժամկետ աշխարհաքաղաքական համաձայնեցվածության վերաբերյալ։
Սերբիան ունի տարածաշրջանի ամենաանորոշ արտաքին քաղաքականություններից մեկը՝ համագործակցելով Ռուսաստանի և Չինաստանի հետ՝ մնալով ԵՄ թեկնածու։ Նրա պաշտպանական բյուջեն նաև ամենաբարձրն է Բալկաններում՝ տարեկան 2.2 միլիարդ եվրո։
Այս անորոշության ևս մեկ նշան է այն, որ երկիրը Ուկրաինային մատակարարել է ավելի քան 800 միլիոն եվրոյի զենք, չնայած Մոսկվայի հետ սերտ կապեր պահպանելուն։
Նմանապես, Սերբիան համատեղ զորավարժություններ է անցկացնում Չինաստանի հետ և իր զենքի մեծ մասը գնում է Պեկինից, այդ թվում՝ անօդաչու թռչող սարքեր և հրթիռային պաշտպանության համակարգեր։ Սակայն այն նաև Ֆրանսիայից գնում է Rafale կործանիչներ, որոնք ֆինանսավորվում են ֆրանսիական բանկերի կողմից, և ունի զենքի զգալի պայմանագրեր Իսրայելի հետ։ Այս բարդությունը ԵՄ-ին անորոշության մեջ է գցում այն մասին, թե որտեղ է գտնվում Սերբիան։
«Այս համակարգերը զուտ պաշտպանական են, թե՞ ունեն նաև հարձակողական կարողություն», – հարցրել է Մարկո Սավկովիչը, Բելգրադում գործող ISAC Fund վերլուծական կենտրոնի ավագ խորհրդատուն։
Կոսովոյի արագ ռազմականացումը
Միևնույն ժամանակ, Կոսովոն նույնպես արագացրել է իր ռազմական հզորությունը, այդ թվում՝ Թուրքիայից Bayraktar անօդաչու թռչող սարքերի չբացահայտված քանակի գնումը։
Ներկայումս Սերբիան ունի ուժեղ ռազմական առավելություն Կոսովոյի նկատմամբ՝ պարծենալով 22,000-անոց մշտական բանակով՝ համեմատած Պրիշտինայի 5,000-անոց Կոսովոյի անվտանգության ուժերի հետ։
Այնուամենայնիվ, Կոսովոյի անվտանգության ուժերը ներկայումս աշխատում են լիարժեք բանակ դառնալու ուղղությամբ, ասում են պաշտպանության վերլուծաբանները, և թուրքական անօդաչու թռչող սարքերը կարող են օգնել լուծել դրա մշտական թերությունը։
Կոսովոն, որը հույս ունի անդամակցել ՆԱՏՕ-ին՝ չնայած մի քանի անդամների կողմից իր անկախությունը չճանաչելուն, արդեն իսկ իր ՀՆԱ-ի 2%-ն է ծախսում պաշտպանության վրա, ըստ պաշտպանության նախարարի։
Նրա պաշտպանական ծախսերը արագորեն աճել են՝ 2021 թվականի 65 միլիոն եվրոյից հասնելով 208 միլիոն եվրոյի 2025 թվականին։ Այն նախատեսում է ծախսել առնվազն 1 միլիարդ եվրո հաջորդ չորս տարիների ընթացքում, ներառյալ Black Hawk ուղղաթիռների գնումը, և կառուցում է սեփական զինամթերքի գործարան՝ Թուրքիայի աջակցությամբ։ Պրիշտինայի կառավարությունը նաև գնել է OMTAS հակատանկային հրթիռներ, որոնք Թուրքիան մատակարարել է 2026 թվականի հունվարին։
Այս արագ ռազմականացումը կարող է հանգեցնել Սերբիայի հետ տարածաշրջանային լարվածության, հատկապես, եթե տեղի ունենա ևս մեկ միջադեպ, նման 2023 թվականի Բանսկայի հարձակմանը, որի ժամանակ սերբ զինյալները բախվեցին Կոսովոյի ոստիկանության հետ։ Ներկայումս ԵՄ-ի աջակցությամբ Կոսովոյի և Սերբիայի միջև երկխոսությունը մնում է փակուղու մեջ, քանի որ Բելգրադի և նրա նախկին նահանգի միջև վստահությունը քիչ է։
Կոսովոն նաև Խորվաթիայի և Ալբանիայի հետ համատեղ պաշտպանական համագործակցության համաձայնագրի մաս է կազմում, որի միջոցով այն կարող է զենք ձեռք բերել և հնարավոր է՝ համատեղ զորավարժություններ անցկացնել։ Սերբիան կտրականապես դեմ է այդ նախաձեռնությանը։
Սերբիան տարածաշրջանի մյուս երկրների կողմից իրենց զինված ուժերը հզորացնելու ցանկացած քայլը համարում է բացասական, բացատրեց Եվրոպական անվտանգության ուսումնասիրությունների ինստիտուտի քաղաքականության վերլուծաբան Բոյանա Զորիչը։
Բալկանյան պաշտպանական քոլեջ
Անվտանգության ոլորտի վերլուծական կենտրոնները նույնպես նկատել են պաշտպանության ծախսերի այս աճը և սկսել են առաջարկել Բալկանյան պաշտպանական քոլեջի նման ստեղծել, որը տարածաշրջանի մարդկանց տրամադրում է մասնագիտական ռազմական կրթություն։
Զորիչն ասել է, որ սա ԵՄ-ին հնարավորություն կտա տարածաշրջանը ավելի մոտեցնել Եվրոպայի պաշտպանական դիրքորոշմանը՝ ցույց տալով, որ «տարածաշրջանը կարևոր է ԵՄ-ի համար»։
Բալկաններում ԵՄ-ն այժմ դիտվում է որպես հիասթափության աղբյուր՝ ԵՄ ընդլայնման գործընթացի տևողության պատճառով։ Շատերը կորցրել են հույսը, որ իրենց երկիրը շուտով կդառնա ԵՄ անդամ։ Սերբիայում բնակչության ավելի քան 60%-ը ընդհանրապես չի ակնկալում մտնել ԵՄ։
Մինչ Բալկանյան պաշտպանական քոլեջը մնում է առաջարկի փուլում, ԵՄ-ն հայտարարել է, որ Եվրոպական անվտանգության և պաշտպանության քոլեջի՝ մեկ այլ ուսումնական հաստատության միջոցով ուսուցումը բաց է Բալկաններից եկած մարդկանց համար։
«Հաստատությունը պատրաստ է լրացուցիչ աջակցություն ցուցաբերել գործընկերներին, որտեղ դա արդարացված է և խնդրվում է», – Euractiv-ին ասել է Հանձնաժողովի խոսնակը։
Այնուամենայնիվ, դժվար է պատկերացնել, որ Կոսովոն և Սերբիան կողք կողքի կուսուցանեն իրենց զինվորական անձնակազմը՝ հաշվի առնելով նրանց միջև առկա թշնամական գործունեությունը։
Կարո՞ղ է արդյոք ԵՄ-ն խորացնել իր անվտանգության դերը Արևմտյան Բալկաններում՝ առանց նոր խզումներ առաջացնելու, դա կլինի իր սեփական հարևանության մեջ կայունացնող ուժ լինելու կարողության կարևորագույն փորձությունը։
