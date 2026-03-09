09/03/2026

Իրանում զգուշացրել են թթվային անձրևների մասին, որոնք քամիների միջոցով կարող են տարածվել նաև հարևան երկրներում, այդ թվում՝ Հայաստանում

Իրանում ռազմական գործողությունների հետևանքով նավթի պահեստարանների և արդյունաբերական օբյեկտների հնարավոր հարվածները կարող են առաջացնել թթվային անձրևներ, որոնք քամիների միջոցով կարող են տարածվել նաև հարևան երկրներում, այդ թվում՝ Հայաստանում։

Այս սպառնալիքը կապված է տարածաշրջանում էսկալացիայի հետ։

Հնարավոր հետևանքներ. Իրանի դեմ հարվածները, հատկապես աղազրկման և նավթային համալիրներին, կարող են հանգեցնել վտանգավոր նյութերի արտանետման։

Ազդեցությունը Հայաստանի վրա. Հաշվի առնելով աշխարհագրական մերձավորությունը, այդ թթվային անձրևները կարող են բացասական ազդեցություն ունենալ Հայաստանի էկոլոգիայի, գյուղատնտեսության և բնակչության առողջության վրա, ինչը լրացուցիչ մտահոգություն է առաջացնում տարածաշրջանային անվտանգության համատեքստում։

Նրանք նշել են, որ նման երևույթը կարող է հանգեցնել մաշկի քիմիական այրվածքների և լուրջ վնաս հասցնել թոքերին:

Այդ կապակցությամբ իրանական Կարմիր մահիկը նավթապահեստարանների պայթյունից հետո տեղումների դեպքում խորհուրդ է տվել ոչ մի դեպքում դուրս չգալ տնից, իսկ դրսում գտնվելու դեպքում՝ պատսպարվել ծածկի տակ։

Ըստ փրկարարների՝ մաշկի վրա անձրևի կաթիլների ընկնելու դեպքում այդ հատվածը չի կարելի տրորել, քանի որ դա նպաստում է քիմիական միացությունների ներթափանցմանը մաշկի տակ. անհրաժեշտ է այն լվանալ ջրով:

