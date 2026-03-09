09/03/2026

EU – Armenia

ԵՄ-ում կքննարկեն վառելիքի թանկացման հարցը

infomitk@gmail.com 09/03/2026 1 min read

Առաջիկա հինգշաբթի ԵՄ-ում տեղի կոնենան կոորդիանցիոն խմբերի հատուկ քննարկում, որի ընթացքում ուշադրության կառնվեն Իրանական ճգնաժամով պայմանավորված վառելիքի թանկացման եւ մատակարարումների հետ կապված հարցերը։

Այս մասին հայտնում է Reuters լրատվական գործակալությունը, վկայակոչելով Եվրահանձնաժողովում ունեցած իր աղբյուրների փոխանցած տեղեկությունները։

Համաձայն հաղորդման, քննարկումներին ներկա կլինեն նաեւ ԵՄ անդամ պետությունների կառավարությունների ներկայացուցիչներ։ Օրակարգում կլինի Մերձավոր Արեւելքում տիրող ներկայիս էսկալացիան եւ դրա հետեւանքը էներգետիկայի վրա։

Նշենք, որ համաձայն ԵՄ կանոնների, Միության անդամ երկրները պարտավոր են ունենալ նավթի պաշարներ, որոնք ճգնաժամի պայմաններում կարող են ծածկել 90 օրվա սպառման ծավալը։

