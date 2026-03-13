Թրամփը G7-ի առաջնորդներին ասել է, որ Իրանը «պատրաստ է հանձնվել»

G7-ի առաջնորդների վիրտուալ հանդիպման ժամանակ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը նրանց ասել է, որ Իրանը պատրաստվում է հայտարարել հանձնվելու մասին, գրել է Axios-ը՝ հղում անելով սա իմացել է զրույցին ծանոթ պաշտոնյաներից։
G7-ի առաջնորդների վիրտուալ հանդիպումը տեղի է ունեցել չորեքշաբթի՝ մարտի 11-ին։ Հանդիպումից քսանչորս ժամ անց Իրանի նոր գերագույն առաջնորդ Մոջթաբա Խամենեին հրապարակել է իր առաջին հայտարարությունը, որով խոստացել է շարունակել պատերազմը։
Հեռախոսազրույցի ժամանակ Թրամփը պարծեցել է «Էպիկ ցասում» գործողության արդյունքներով՝ հայտարարելով, որ «բուժել է մեզ բոլորիս սպառնացող քաղցկեղը»։
Սպիտակ տան ղեկավարը պնդել է, որ Իրանը պատրաստվում է հանձնվել, բայց դա չի արել, քանի որ «Թեհրանում չի մնացել ոչ մի կենդանի պաշտոնյա, որը կունենար նման որոշում կայացնելու լիազորություն»։
***
Իրաքի արևմուտքում վթարի ենթարկված ամերիկյան «KC-135» տանկերի վեց անդամներից չորսը զոհվել են, հայտնել է ԱՄՆ կենտրոնական հրամանատարությունը (CENTCOM):
Որոնողական-փրկարարական գործողությունը շարունակվում է։
Մարտի 12-ի երեկոյան երկու KC-135 տանկերներ բախվել են օդում՝ արևմտյան Իրաքի օդային տարածքում։ Ինքնաթիռներից մեկը արտակարգ վայրէջք է կատարել Իսրայելում՝ պոչի հատվածում լուրջ վնասվածքներով։
Բաց մի թողեք
