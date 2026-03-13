13/03/2026

EU – Armenia

Գերմանիայի կանցլերը դեմ է ԱՄՆ-ի՝ Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները մեղմելու որոշմանը

infomitk@gmail.com 13/03/2026 1 min read

Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը դեմ է ԱՄՆ-ի կողմից Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները մեղմելու որոշմանը։

«Սա սխալ է»,- ասել է Մերցը՝ խոսելով նավթային պատժամիջոցների մեղմանցման մասին։

Որոշումը կայացվել է Իրանի դեմ ռազմական ագրեսիայի հետևանքով, որ հանգեցրել է շուկայում նավթի պակասի և թանկացման։

«Որոշման մասին իմացանք միայն այսօր առավոտյան», – նշել է Ֆրիդրիխ Մերցը։

Իրանի մասին կանցլերն ասել է, որ հակամարտությունը դադարեցնելու ռազմավարության վերաբերյալ պարզություն չկա։ «Ե՞րբ կավարտվի այս պատերազմը և ի՞նչ ռազմավարությամբ։ Այս հարցերը մնում են անպատասխան», – ընդգծել է Մերցը։

«Գերմանիան այս պատերազմի մաս չէ և չի ցանկանում դառնալ մեկը։ Մեր բոլոր ջանքերն ուղղված են պատերազմի դադարեցմանը», – հավելել է նա։

